Los secretos que guarda Darkstalkers

Recientemente, Capcom anunció Street Fighter 6 además de una compilación muy interesante denominada Capcom Fighting Collection, que incluirá múltiples juegos, entre los que destacan varias entregas de Darkstalkers, saga muy añorada por los fans del género de peleas que esconde diversas curiosidades y que repasaremos en esta entrega.

Producción para Universal Studios: El proyecto original contemplaba la creación de un título de peleas con monstruos de la casa productora corriendo bajo el motor de Street Fighter II. La falta de acuerdos en torno a las licencias, lo impidió.

Guiño a Michael Jackson: Cuando Lord Raptor ejecuta el movimiento especial, “Ultimate Undead”, los tonos auditivos son muy similares a la canción “Bad” del rey del pop.

Adopción de una súcuba: Morrigan había sido planeada originalmente como una vampiresa, pero al existir otro personaje de la misma naturaleza, el diseñador Alex Jiménez la transformó en una súcuba.

El código no miente: El lenguaje de programación en la versión arcade, evidenciaba que los peleadores Huitzil y Pyron podrían haber sido planeados como jugables. De hecho, versiones modificadas permitían controlarlos y obtener sus respectivos finales, siendo los mismos que aparecen en la secuela Night Warriors: Darkstalkers’ Revenge.

Visitando la pantalla chica: Mientras que en japón se estrenó el anime Night Warriors: Darkstalkers’ Revenge [OVA] (1997) distribuido en cuatro volúmenes, en Estados Unidos se lanzó la serie Darkstalkers (1995) y tuvo tan sólo trece episodios.

Acervo bibliográfico: La enigmática franquicia creada por Junichi Ohno también ha tenido apariciones en cómics, manga, libros de arte y novelas como Vampire Hunter no Nazo, Demon’s Damnation y Vampire Artworks, entre otros.

Felicia y su popularidad: Esta famosa luchadora ha aparecido en un sinfín de videojuegos como Cross Edge, Marvel vs. Capcom 2, Puzzle Fighter, Project X Zone 2 y SNK vs. Capcom, por citar algunos. Mención aparte merece Pocket Fighter, donde esta mujer gato puede transformarse en Mega Man.

La fallida esperanza de Lab Zero Games: El extinto estudio encargado de Indivisible y SkullGirls externó públicamente a Capcom mediante redes sociales, su deseo tendiente a resucitar la licencia de Darkstalkers, sin lograr su cometido.

Tributo en Love Hina (1998-2001): Durante el capítulo 86, el popular manga mostró a sus protagonistas Shinobu, Mutsumi y Mitsune, vistiendo disfraces de Baby Bonnie Hood, Hsien-Ko y Felicia, con motivo de Halloween.

El origen de Ruby Heart: Yoshinori Ono, productor de Street Fighter, reconoció que dicho personaje debutante en Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes, era un diseño conceptual descartado de Darkstalkers.

Durante más de una década se ha especulado con el ansiado retorno de la franquicia Darkstalkers, misma que ocupa un lugar muy especial en los recuerdos de los amantes de los títulos de pelea y habrá que seguir esperando. No obstante, la recopilación Capcom Fighting Collection será el pretexto ideal para volver a disfrutar de esta icónica propiedad intelectual.

