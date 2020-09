Review – Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

La moda de la tabla

Existen ciertas etapas en nuestras vidas que de alguna u otra manera se quedan grabas en nuestras memorias para siempre, incluso si éstas fueron guiadas por eventos que bien podríamos considerar como efímeros o no tan importantes. Si me lo preguntaran, creo que una que encaja perfecto en la descripción que te estoy dando, fue cuando a finales de los noventa y buena parte de la primera mitad de los 2000, la moda del skating se apoderó de toda nuestra atención, incluso de quienes tenemos dos pies izquierdos para patinar. Las patinetas y deportes extremos lo eran todo, y nombres como el de Tony Hawk, se convertían en leyenda. Aprovechando esta oleada, Activision, de la mano con Neversoft, comenzó con una saga de videojuegos que bien podríamos considerar como clásica. Parte de ese momento está de regreso gracias a Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, juego que nos ha llenado de nostalgia.

Hablar de Tony Hawk’s Pro como serie es algo sumamente interesante por la forma en la que hace ya dos décadas, Neversoft cambió por completo la visión que teníamos de los juegos de deportes extremos. Digo, vale la pena recordar que Tony Hawk’s Pro 2 aparece listado en Metacritic como parte del Top 3 de los juegos mejor calificados de todos los tiempos… por más raro que eso nos pueda sonar. Esto tan solo es un reflejo del enorme impacto que tuvieron estos títulos sobre todos los que jugábamos en aquel entonces, te gustaran o no las patinetas. Considerando este enorme legado, la verdad es que Vicarious Visions tenía enfrente una misión mucho más complicada de lo que nos podríamos imaginar con Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, pues estás tratando con algo que varios tenemos cerca del corazón.

¿Qué es Tony Hawk’s Pro Skater?

Seguro que los más jóvenes se preguntarán por qué es que estos treintones están tan emocionados por un juego de patinetas. Pues bien, además de toda la moda por el skating que se vivía en la época, tenemos que Neversoft le supo dar al clavo en más de una forma. Además de lucir en su nombre y portada a la más grande estrella que este deporte jamás haya visto, se nos presentaba una increíble selección musical que justo se mezclaba a la perfección con lo que veíamos en pantalla: las patinetas y el punk siempre irán de la mano. Sin embargo, la realidad es que la verdadera clave del enorme éxito de los dos juegos que se contienen en Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 es muy simple: son excelentes videojuegos, punto.

La aproximación que Neversoft le dio al skating dentro de este medio fue sumamente franca y directa. No se quería crear un simulador ni nada por el estilo. El objetivo siempre fue tener un videojuego que fuera sumamente divertido de tomar, simple de abordar, pero bastante complicado de dominar. Encima de eso tenemos que si bien, estamos frente a experiencias arcade alejadas de físicas realistas etc, sí se consiguió capturar toda la espectacularidad de un deporte extremo como este. Todos estos ingredientes se combinaron y dieron como resultado productos que como te lo mencioné, son considerados clásicos del medio.

Pero bueno ¿cómo funcionan los dos primeros Tony Hawk’s Pro Skater? Si nunca les has dado una oportunidad, te cuento que son juegos sumamente simples. Ambos están divididos en diferentes niveles que representan zonas alrededor del mundo, algunas muy realistas y otras totalmente alocadas como el Area 51. En estos lugares abiertos en los que puedes ir casi a cualquier lado, se te dan varios objetivos que tienes que cumplir antes de que termine el tiempo. Cosas como juntar letras y otros coleccionables, o hacer cierta cantidad de puntos, serán los retos que se te pongan enfrente. Una vez que logras esas metas, se te van abriendo más escenarios.

Los combos y la intensidad del gameplay son clave para la experiencia de Tony Hawk’s Pro Skater. Al ser un juego arcade, tan solo basta con apretar un botón para hacer cualquier suerte con la tabla. Aquí, lo interesante, es ir formando cadenas lo más largas posibles para ir multiplicando tus puntos. En realidad, justo en esta mecánica es en donde recae toda la diversión de estos juegos. Ver quién lograba el combo más loco, fue lo que nos tuvo pegados a nuestros CRTs por tantas horas, más allá de que explorar y encontrar secretos en los niveles de estos juegos, también representaba algo muy interesante para nosotros en esos momentos.

¿Te suena como algo demasiado simple? Pues sí, así era y justamente esa era la intención y más que nada, la manera en la que se hacían videojuegos AAA hace 20 años. Es verdaderamente impresionante voltear hacia atrás y ver cómo es que el medio ha cambiado. Me parece que justamente eso debería de hacer que le demos más valor a las viejas experiencias, las cuales no se complicaban demasiado y siempre buscaban ir al grano. ¿Esta fórmula en específico de Tony Hawk’s Pro Skater tiene cabida en pleno 2020? Complicado cuestionamiento por cómo es que las cosas han cambiado en todo este tiempo. Los juegos buenos nunca dejarán de ser buenos, pero probablemente también tengamos que entender que ciertas formas sufren de un desgaste natural que las frena de poder seguir adelante con cosas nuevas, tan solo hay que recordar el desastre que fue Tony Hawk’s Pro Skater 5 de 2015 o qué me dices del infame Tony Hawk Ride.

Muy fiel a la obra original

Ahora bien, ya que te hemos descrito de manera general de qué va Tony Hawk’s Pro Skater como serie, nos parece que es buen momento pasar a hablar de manera concreta sobre lo que es y lo que contiene Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, esto claro, para que al final tú mismo puedas decidir si es que vale o no la pena regresar al mundo del skating.

Lo primero que hay que decir es que Vicarious Visions, estudio que estuvo detrás de la Crash Bandicoot N Sane Trilogy de hace un par de años y que claro, fue de los que trabajó en Skylanders en su momento, son quienes nos traen Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, remake visual de Tony Hawk’s Pro Skater de 1999 y Tony Hawk’s Pro Skater 2 del 2000. Así es, este producto contiene a estos dos juegos clásicos que muchos de nosotros jugamos hasta el cansancio en nuestros PlayStation y Nintendo 64.

Los casi 10 niveles que forman parte de estos dos juegos fueron recreados fielmente en Tony Hawk’s Pro Skater 1+2. ¿Solo 10 niveles? Sí, como te dije, la visión de estos proyectos en aquellos tiempos era muy diferente a la actual, además, hay que tener muy en cuenta que son stages pensados para recorrerse muchas veces, pues los objetivos de los que te hablaba, son múltiples y solo tenemos un par de minutos para irlos completando; es decir, necesitas darle varias pasadas a cada zona para descubrir todo lo que tienen escondido.

Regresando al tema de la fidelidad, es verdaderamente impresionante la manera en la que Vicarious Visions recreó estos lugares centímetro a centímetro. Todo lo que recuerdas está exactamente en donde lo dejamos hace dos décadas. Vale la pena mencionar que para el desarrollo de Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, el estudio tuvo acceso al código fuente de estos dos juegos, además de que involucrados en los proyectos originales de Neversoft, dieron asesoría para que el trabajo se lograra de la mejor manera posible. Ojalá que siempre que se hace un remake o remasterización, los desarrollares tuvieran acceso a todos estos materiales.

Además de todos los niveles originales, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 viene con prácticamente la banda sonora completa de los juegos, solo un par de temas están ausentes, sin embargo, también le agregaron algunos nuevos que suenan bastante bien. Además, te cuento que a Tony no es el único personaje al que puedes seleccionar, pues el resto de leyendas del skating que lo acompañaron en los juegos originales, también hacen acto de presencia en este remake.

¿Qué hay de los extras? Pues en este apartado puede que no encuentres demasiado. Sí, cosas como las tablas y demás equipo para patinar fue ampliado considerablemente y seguro que será increíble para los amantes de este deporte y de esta forma de moda, pero la realidad es que no hay mucho más. Retos adicionales, principalmente pensados para jugadores avanzados, fueron añadidos y estoy seguro, te mantendrán muy ocupado, pero si me lo preguntan, me hubiera encantado ver un par de niveles extra o algo por el estilo. Claro que tenemos una herramienta para editar tus propios stages, pero no es lo mismo.

De lado de la resolución y rendimiento general de Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 no hay ni una sola queja. En PC, PS4 Pro y Xbox One X, puedes hacer que el juego corra hasta en 4K gracias a que está hecho en Unreal Engine 4. No te preocupes si tienes planeado jugar en un PS4 o Xbox One estándar, el desempeño del título también es muy bueno. Ni qué decir de lo que se hizo con las gráficas, pues a pesar de que tenemos niveles sumamente fieles a los originales, el ver cómo es que Vicarious Visions hizo desde cero todos los assets que los componen, es sumamente impresionante. De verdad, te llena ese sentimiento de estar viajando en el tiempo pero la vez, poder apreciar un juego que luce actual y moderno. Algo que me encantó es que todo el estilo medio caricaturesco que le vemos a los personajes que controlamos, se mantuvo intacto y sí, puedes usar a un Tony Hawk con 20 años más.

Me parece que Vicarious Visions nos está entregando justo lo que esperábamos de un remake visual de Tony Hawk’s Pro Skater y Tony Hawk’s Pro Skater 2. ¿Nos hubieran gustado más extras como los que te mencionamos? Sí, sin duda, pero hay que entender que esa nunca fue la intención de este proyecto. El objetivo era mantener intacto el esqueleto de estos juegos en términos de gameplay, pero sí meterse de lleno a rehacer sus gráficas para que pudieran competir con cualquier juego de la actualidad. Eso se logró con creces, haciendo que justo este producto no solo sea para quienes estamos llenos de nostalgia por lo que vivimos hace dos décadas, sino también para una generación completamente nueva de jugadores.

Un dulce

Si tuviera que definir a Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 con una sola palabra usaría: dulce. Sí, estamos frente a un dulce que nos recuerda de manera muy intensa una época de nuestras vidas y también, lo más simple y menos enredado que era el medio en aquellos años. Ojo, no te estoy diciendo que este nuevo producto sea pura nostalgia y ya, no. Vicarious Visions hizo un profundo trabajo de investigación para entender bien qué hace tan especiales a estos juegos y partiendo de eso, los trajo a la modernidad de una forma sumamente destacada con el Unreal Engine 4. Claro que está el tema de la falta de extras, pero ten en cuenta que ya se nos están entregando dos juegos completos que en su momento, sí nos dieron varias decenas de horas de mucha diversión.

Seguro que una recomendación para alguien que vivió la época de oro de esta serie sobra por completo, pero igual te ratifico que Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 te encantará y te llevará de regreso a esos momentos mágicos que viviste con tus viejas consolas. ¿Lo recomendaría para nuevas generaciones o simplemente para alguien que en su momento los pasó por alto por tal o cual motivo? ¡Por supuesto! Como siempre lo he dicho, jamás es tarde para jugar algo, mucho menos los grandes clásicos. Tony Hawk’s Pro Skater y su secuela siguen y seguirán siendo excelentes videojuegos sin importar cuántos años pasen. Activision sigue por muy buen camino cuando se trata de estar trayendo de regreso a viejos conocidos. Esperemos que su modelo de negocios se mantenga por este sendero.