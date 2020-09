Nintendo anuncia nuevos Amiibos para Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Como ya es costumbre con Nintendo, además de todos los anuncios del día de hoy, también se reveló que un par de Amiibos nuevos están en camino. Las figuras en cuestión son Cat Mario y Cat Peach de Super Mario 3D World.

Los Amiibo podrán ser tuyos a partir del próximo 12 de febrero de 2021, mismo día en que Super Mario 3D World + Bowser’s Fury llegue a Nintendo Switch. Por el momento se desconoce cuál será su función dentro del juego, aunque es probable que solo proporcionen algún tipo de power up.

Two new #amiibo figures, Cat Mario and Cat Peach, will launch alongside #SuperMario3DWorld + Bowser’s Fury on 2/12/2021! pic.twitter.com/D4056ZTQfa

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 3, 2020