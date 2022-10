Review – The DioField Chronicle

No todo tiene que ser AAA

Durante la era en la que la industria daba el salto al alta definición, las principales productoras tomaron una curiosa postura en la que según parecía, el único futuro del medio tenía que ver con súper producciones AAA con costos que superan los cientos de millones de dólares. No obstante, con el pasar de los años ha venido quedando claro que este modelo es insostenible y que además de las elevadas inversiones que se tienen que hacer, se necesita de mucho tiempo para poder sacar adelante estos proyectos. En las últimas semanas, Square Enix ha demostrado que su postura de seguir como uno de los principales publishers dentro del medio sigue firme, pero que tampoco está peleado con apoyar desarrollos de menor tamaño para que su frecuencia de publicación, sea mucho más intensa. Como parte de estos esfuerzos se está lanzando The DioField Chronicle, una propuesta que toma muchos elementos prestados de otros RPG pero que en su núcleo, nos presenta una marcada personalidad con ideas propias sobre todo a nivel de gameplay que la verdad, nos han dejado sumamente sorprendidos y satisfechos.

Para lograr todo esto que te contamos sobre publicar juegos de manera constante, Square Enix ha tenido que voltear a otros estudios más allá de los propios y de con quienes suele trabajar. Para The DioField Chronicle, el elegido fue Lancarse, pequeña compañía japonesa que hasta este momento mayormente había colaborado con Atlus en series como la de Etrian Odyssey y Shin Megami Tensei. Ahora, con los padres de Dragon Quest, toman el arriesgado camino de presentar su propia IP, una que desde que fue mostrada, justamente nos preguntamos por qué es que mejor no llevaba el nombre de Final Fantasy en su título, incluso para muchos, siendo una especie de sucesor espiritual para Final Fantasy Tactics. La realidad es que cuando lo empiezas a jugar y a ver, te puedes dar cuenta de qué hubo detrás de la decisión de mejor crear una nueva propiedad, pues como ya te lo contaba, se hace un fuerte intento por presentarnos un RPG de estrategia que mezcla elementos en tiempo real, con turnos, dando como resultado un juego con un sabor marcadamente especial.

De política y realeza

Las modas y tendencias es algo que simplemente no puedes ignorar, menos cuando estás creando un RPG de fantasía en pleno 2022. Cosas como Game of Thrones, o lo que se está haciendo recientemente con The Lord of the Rings, generan eco en absolutamente todo los medios de entretenimiento, esto sin mencionar la enorme popularidad que ha cobrado Fire Emblem como franquicia, cosa que hasta hace unos años parecía imposible. Sabiendo todo lo anterior, el equipo de escritores de Lancarse decidió hacer su propia interpretación de un mundo sumergido en grandes complicaciones políticas, realeza, clases sociales y demás elementos que ya podríamos considerar como clásicos del género de fantasía moderno, pero también sin descuidar el desarrollo de sus personajes principales, mismos que de manera un intento inesperada, mostraron matices muy interesantes.

The DioField Chronicle nos cuenta la historia de la pequeña isla de DioField, la cual, es gobernada por el reino de Alletain, el cual, ha mantenido la paz por muchos años dentro de su territorio, sin embargo, una intensa guerra en el continente entre el imperio de Trovelt-Schoevian y la Rowetale, amenaza con terminar con esa tranquilidad. Justamente, luego del que imperio impone condiciones sobre su enemigo, decide que su siguiente paso es el de hacerse de DioField, pues en ella se puede extraer un raro mineral que cambiaría para siempre la forma en la que se hace magia como forma de arma. Lo anterior, genera muchas tensiones entre las grandes casas del territorio, las cuales, no saben cómo reaccionar ante dicho peligro. Otro de los juegos que me recordó mucho es Valkyria Chronicles, justo por este tema de tener a un país pequeño con realeza que se ve en medio del conflicto entre dos facciones.

Aquí es donde entramos nosotros, controlando a un grupo de mercenarios conocidos como The Blue Foxes, los cuales, a pesar de ser fieles a la corona de Alletain, se comienzan a topar con que la vida política dentro de la isla es mucho más complicada, lo cual, pone en entredicho su lealtad. Cada uno de los personajes principales tiene su propia personalidad y sobre todo, background. Conforme la narrativa se va desenvolviendo, vamos conociendo a más de ellos, cada uno con sus intenciones muy particulares y hasta agenda política. Lo mejor es la evolución que va tomando cada uno de ellos por la manera en la que los hechos se van presentando y como ya lo comentaba, uno de los puntos más fuertes es el de los matices que llegan a tener, es decir, nadie es tan bueno ni tan malo en esta historia.

La manera en la que está contada la historia de The DioField Chronicle nos recuerda enormemente a Fire Emblem, pues además de estar dividida por capítulos, tenemos a este narrador que a través de cinemáticas o arte estático, nos va dando los pormenores de cómo va avanzando la historia a gran escala. Por cierto, la voz de este narrador pertenece a Doug Cockle, famoso por haberle dado vida a Geralt of Rivia en The Witcher. Las intimidades de los personajes se desarrollan por medio de diálogos que podemos tener con ellos en la base, o claro, por medio de las cinemáticas prerendereadas que se usan antes y después de las misiones principales, mismas que por supuesto, me recordaron mucho a los primeros Final Fantasy en tres dimensiones. Mi única queja de este lado es que me habría gustado que las misiones secundarias aportaran más al universo del juego. Sí, intentan contar una pequeña historia, pero no se convierten en partes más importantes del relato.

Me ha tocado escuchar que se tacha a la historia de The DioField Chronicle como algo genérico, pero creo que se le está prejuzgando mucho y simplemente no se le está dando una oportunidad. A pesar de que en efecto, se toma inspiración de muchas de la sobras que ya te mencioné, creo que al final del día se nos está entregando un relato interesante, con personajes bien llevados y sobre todo, con un mundo complejo, pero que presenta consistencia y que en ningún momento sentí, se perdiera justamente en esa complejidad, solo hay que poner atención y ya. Por cierto, me tomó poco más de 30 horas completar los siete capítulos que componen a este juego.

¿RPG táctico y RTS?

El fenómeno en el que se ha convertido Fire Emblem como serie en los últimos años ha tenido un importante efecto dentro de la industria, sobre todo dentro de la filas de Square Enix para ser precisos, pues consiguió que un género tan de nicho y hasta intimidante como el de los RPG de estrategia, encontrara un mercado mucho más amplio que quiere más. Cosas como Triangle Strategy, el regreso de Tactics Ogre y claro, ahora The DioField Chronicle junto con muchos más ejemplos incluso en la escena independiente, nos hace pensar que estamos en medio de una especie de época dorada para este tipo de diseño, lo cual, francamente no podría alegrarme más.

La mejor manera de describir a The DioField Chronicle como videojuego es diciendo que es una mezcla entre RPG táctico por turnos, con muchos elementos de RTS. Dentro del campo de batalla podremos comandar a cuatro unidades distintas, cada una con su propia clase que a su vez, se pueden ver apoyadas por una unidad secundaria. Cada vez que demos una orden, ya sea la de atacar, moverse o cualquier otra, las acciones dentro del escenario se congelan por completo, esto para darnos todo el tiempo que necesitemos para tomar la decisión de qué vamos a hacer a continuación. Una vez que damos el comando, el movimiento se reanuda. Sí, no es como que haya turnos ni mucho menos, pero tenemos el poder de detener las cosas para decidir, después de eso, el juego se comporta mucho más como un RTS, esto claro, solo enfocado en la parte de micro, pues no tienes que administrar nada como recursos para generar más unidades ni muchos menos. Tienes a tus cuatro héroes y eso es todo.

Lo anterior hace que jugar The DioField Chronicle se parezca bastante a algo como Shadow Tactics: Blades of the Shogun, el cual, justamente tomaba elementos de un juego de estrategia por turnos, pero sin todo el multitask que hay que hacer para estar pendientes de lo que hacen tus unidades en batalla y a la vez, estar generando una economía. ¿Cómo se siente todo esto usando un control convencional? Verdaderamente genial. La gente de Lancarse hizo un fantástico trabajo para hacer que dar órdenes directas y precisas a cuatro diferentes unidades independientes, funcione como debe, permitiéndote hacer justo lo que necesitas incluso cuando los combates se ponen mucho más intensos.

Ahora, además de poder dar comandos básicos como el de moverse a cierto punto del mapa y atacar a cierto enemigo, nuestro trabajo más bien tiene que ver con temas de posicionamiento y uso preciso de artes. Cada uno de nuestros personajes, dependiendo de su clase, cuenta con una serie de poderes especiales como por ejemplo, lanzar una carga para enfrente, dejar caer una lluvia de meteoritos o claro, el clásico, sanarse a ellos mismos o a cualquier otro miembro del equipo. El uso de estas habilidades tiene un costo de lo que podríamos llamar puntos de magia, por lo que como en cualquier otro RPG, es importante administrarnos para no gastar en cosas en las que no debes esta barra. Sobre el posicionamiento, siempre es importante mantener a tus personajes que hacen daño a distancia lejos del enemigo, además de que agredir por la espalda, te da un bonus de daño.

Regresando un poco al tema de los personajes, te cuento que estos están divididos en cuatro clases previamente establecidas para cada uno, es decir, cada quien ya tiene un rol definido y no lo puedes cambiar de formas tan radicales como en otros RPG. Tenemos a los personajes que usan dagas o espadas, a las unidades montadas, a los arqueros y pistoleros, y por último a dos tipos de magos. Sí, en realidad, cada una de estas cuatro clases está dividida en dos subclases. Lo interesante de todo esto y como ya te lo platicaba, es que al momento de armar a tu equipo, cada una de las cuatro unidades que saltará a la batalla, cuenta con la posibilidad de llevar a otra unidad como acompañante. Esto te permite usar un par de poderes de la unidad acompañante con la que podríamos decir, es la unidad titular. Lo anterior, hace que jugar con las diferentes configuraciones de equipos, sea bastante interesante.

Normalmente, dentro de las misiones estás completamente superado en número por el enemigo, no obstante, tenemos una gran ventaja sobre ellos. Lo que sucede es que cuando cualquiera de los contrincantes quiere usar un arte especial, ésta debe cargar. Cuando esto ocurre, se nos marca dentro del terreno un área en la que se hará el daño. Acá, tenemos unos segundos para decidir si movemos por completo a nuestras unidades fuera de la zona en la que ocurrirá el ataque, o mejor aún, si nosotros aplicamos una habilidad de nuestra parte que aturda al enemigo en cuestión y cancele su agresión. La cosa es que la ejecución de nuestros poderes se da de manera instantánea mientras que los de los enemigos, como ya te lo decía, necesitan cargar. Sí, suena injusto, sin embargo, es una mecánica de juego perfectamente pensada para compensar que siempre estamos superados en número o por jefes sumamente poderosos porque sí, hay jefes con más de una barra de vida que de verdad te ponen a prueba.

La personalización dentro de The DioField Chronicle podría parecer bastante complicada en un inicio, sin embargo, es mucho más sencilla de lo que podrías pensar. De entrada, tenemos que cada personaje puede equipar un arma principal que define parte de sus poderes, dos accesorios que mejoran stats como defensa, ataque, suerte y vida. Además, tenemos una especie de árbol de habilidades o perks que se va desbloqueando conforme cumples con misiones a través de puntos. De igual forma, te cuento que el subir de experiencia se da de manera clásica, es decir, completas una misión y tus personajes ganan puntos de experiencia que se traducen en tener un nivel más alto y por consiguiente, ser mucho mejores al momento de los combates.

Cuando no estás peleando, es posible explorar un poco la base de los Blue Foxes, la cual, es básicamente un hub para hacer muchas de las mejoras de las que te hablo. Además de lo anterior, es posible desarrollar mejores armas, desbloquear más poderes o por qué no, darle más eficiencia a nuestros summons. Una parte que me faltó contarte del combate, es que tenemos un medidor especial que se va llenando con unas esferas de color azul, las cuales, nos dan acceso a poder invocar a una fuerza especial que podría generar un daño devastador en una gran área del mapa, o subirle de golpe la salud y magia a nuestras unidades. Dicho elemento es como un último recurso que en más de una ocasión hizo que el curso de la batalla cambiara a mi favor.

The DioField Chronicle es un juego tremendamente divertido que me mantuvo al filo del asiento desde que comencé con la aventura. Cada parte de su gameplay se siente con sentido y como parte de un todo. La forma en la que evoluciona su dificultad y claro, complejidad de cosas como su diseño de misiones y niveles, es muy adecuada y gradual. En caso de que todo esto te intimide un poco, te diría que no tienes nada de qué preocuparte, pues también se hace un gran trabajo al presentar tutoriales interactivos que te explican de manera simple y precisa qué es cada cosa y para qué funciona.

Apoyándose del arte

La presentación audiovisual de cualquier juego, suele ser una de las partes más costosas del proyecto en cuestión. Al hablar de desarrollos AA que no cuentan con los presupuestos de las súper producciones, las compañías tienen que echar mano de algunos trucos para compensar un poco, pues hay que recordar que la gran mayoría del público se va justamente por cómo es que se ve un juego sin importarle de ninguna manera qué tipo de objetivo tiene el equipo que está detrás de todo. The DioField Chronicle es ejemplo de lo anterior, pues a pesar no contar ni de cerca con los recursos de por ejemplo, algo como Final Fantasy VII Remake, hace un gran trabajo con sus gráficas, música y audio.

Te cuento que para esta reseña jugamos la versión de Nintendo Switch, la cual, corre de gran forma. Por cierto, The DioField Chronicle está hecho con Unreal Engine 4. Vale la pena mencionarte que si tienes planeado jugar la mayor parte de tiempo en tu TV, pues sí sería mucho mejor que te fueras por las versiones de PlayStation o de Xbox, ya sea en consolas de actual o pasada generación pues como siempre pasa, son técnicamente superiores a la de Switch. Al final yo me fui por la de Nintendo debido a que por el tipo de experiencia, la quería jugar en portátil y justo eso fue lo que hice. Más allá de que el scroll de los mapas no suele correr de forma tan limpia todo el tiempo, la verdad es que me topé con un juego a una gran resolución y a una framerate mayormente estable en 30 cuadros por segundo.

El arte es el principal punto de apoyo de The DioField Chronicle. Su diseño de personajes y enemigos compensa por completo lo sencillas que podrían lucir sus gráficas. De manera curiosa, en varias ocasiones se echa mano de cinemáticas prerendereadas que me recordaron mucho a los primeros pasos que se dieron con Final Fantasy en las tres dimensiones. A pesar de que prefiero totalmente tener todo en tiempo real, la verdad es que justo ese look & feel de antaño, hicieron que disfrutara enormemente estas partes. De destacar su muy buen nivel de producción a pesar de que estamos ante un desarrollo de menor escala. Complementariamente te cuento que la música cumple su papel, pero tal vez sin ser tan destacada. Del diseño de menús y la representación de los personajes con arte tal cual dentro de ellos, no hay ninguna queja. Todo luce correcto y es muy agradable a la vista.

A pesar de que The DioField Chronicle no ganará premios a lo más destacado por su apartado gráfico y sonoro, la verdad es que se cumple de muy buena forma, presentando un producto terminado en todo sentido que a lo largo de todas estas horas, nunca nos presentó un bug o glitch que rompiera con nuestra experiencia de ninguna forma. Creo que es importante seguir resaltando el tipo de producción que se nos está presentando y cómo es que la debemos de juzgar, pues para nada sería prudente ponerla al lado de cualquier otro proyecto AAA que tiene atrás cientos de millones de dólares. Entendido lo anterior, Square Enix está entregando un juego digno que brilla intensamente en su presentación gracias a la forma en la que se apoya de su propia dirección de arte, diseño de personajes y música.

Brillante

Algo tienen de especiales los juegos de estrategia. Ese sentimiento de estar en una mesa de niño jugando con tus juguetes se captura en este tipo de videojuegos como en ningún otro. Además, la forma en la que te permiten estar resolviendo problemas más con la razón que con los reflejos, hacen que inclusive algo que podría parecer pausado y aburrido, se vuelve sumamente intenso y emocionante. Lancarse entiende todos estos elementos de muy buena forma y los mezcla de diferentes maneras para crear una experiencia sumamente disfrutable. The DioField Chronicle es un auténtico imperdible para todos los amantes de este apasionante género y por qué no, una gran oportunidad para cualquiera que es nuevo, pueda probar sus mieles.

Con una interesante e intrincada historia, gráficas sencillas pero que se apoyan de una gran dirección de arte y música, así como un refinado sistema de mecánicas de juego, The DioField Chronicle se levanta como una más que grata sorpresa de este muy intenso año de estrenos, siendo prueba de que las producciones de menor tamaño alejadas de los súper AAA de las grandes productoras, también tienen un espacio en el medio que debe ser reconocido y que creo, vale por completo la pena para cualquiera que sienta un mínimo interés. Esperemos que Square Enix no baje los brazos para seguir con este tipo de proyectos y sobre todo, como este nombre que en cuanto lo lees o alguien lo menciona, en automático piensas en juegos de rol japonés de alta calidad.