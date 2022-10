Kojima da más pistas sobre su siguiente proyecto

Durante el pasado Tokyo Game Show, Hideo Kojima compartió una interesante imagen en su cuenta de Twitter. Aquí se puede apreciar la silueta de una mujer, la cual tiene un gran parecido con Sarah Margaret Qualley, actriz que le dio vida a Mama en Death Stranding. Si bien muchos creían que este producto era solo un póster que se vendía en TGS 2022, el desarrollador japonés ha compartido una nueva pista relacionada con este enigmático teaser.

Por medio de su cuenta de Twitter, Kojima compartió una vez más la imagen de la mujer, pero en esta ocasión agregó un nuevo mensaje que insinúa la revelación de algún proyecto en un futuro. Esto fue lo que comentó:

The answer to “WHO” at TGS will be in the next “WHERE”. pic.twitter.com/y6Y6l7gAxo

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) October 5, 2022