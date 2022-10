En 2021 vimos el lanzamiento de BRZRKR, cómic creado por Keanu Reeves, el cual tuvo una recepción bastante positiva. Al ver el éxito inicial, Netflix obtuvo los derechos de esta propiedad, y confirmó que una película live action y serie animada ya estaban en desarrollo. Aunque aún faltan varios detalles por anunciar, recientemente se reveló que Reeves podría tomar el puesto de director para el proyecto live action.

Por medio de una entrevista con Collider, Reeves, quien también protagonizará la película live action, ha señalado que está un 33% seguro de que tomará el puesto de director de este proyecto. La razón por la cual aún no está del todo convencido, es que el guion de la cinta apenas fue finalizado, por lo que aún no lo lee, y todavía está abierto a colaborar con otros cineastas. Esto fue lo que comentó:

“Sé que es mucho trabajo, pero cuando nació la película que dirigí, Man of Tai Chi, me convertí en el director porque era parte del proceso de escritura y no quería entregarlo. Yo estaba como, oh, está bien. Tengo que dirigir esto. Todavía no estoy allí en ‘BRZRKR’. Tengo que leer el guion, pero también me interesa tener un colaborador y lo que pueda aportar”.