Se confirma que Velma es gay en la nueva película de Scooby-Doo

Recientemente han salido algunos clips de Truco o Trato Scooby-Doo, nueva película animada del personaje clásico de Hanna-Barbera, la cual ya se ha estrenado hace algunas horas atrás. Y lo que más resalta respecto a los fragmentos de video, es que en ellos se declara completamente que la genio del equipo, Velma, es completamente gay.

Durante mucho tiempo ha sido un secreto a voces entre los fanáticos y los creativos de Scooby-Doo que Velma es gay. Incluso James Gunn, quien escribió las primeras películas de live action, y Tony Cervone, quien se desempeñó como productor supervisor en la serie “Mystery Incorporated”, confirmaron la sexualidad del personaje, pero nunca pudieron hacerlo oficial en la pantalla.

Aquí puedes ver los clips en los que Velma conoce a su interés amoroso dentro de la película, Coco Diablo:

Velma first meets Coco Diablo in “Trick or Treat Scooby-Doo” #Scoobydoohistory pic.twitter.com/TnWGS0B5GK

this my fave scene of her !! pic.twitter.com/V07OfY1nsS

