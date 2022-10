En 2001, el comediante Rob Schneider protagonizó The Animal, película producida por Happy Madison, casa productora de Adam Sandler, la cual fue considerada un fracaso en taquilla y tuvo una pésima recepción con la crítica. Ahora, a más de 20 años de este estreno, recientemente se confirmó que una secuela ya está en desarrollo.

De acuerdo con Deadline, Schneider no solo regresará en el papel principal de Marvin Mange, sino que también tomará el puesto de co-escritor, director y productor. La secuela de The Animal será una exclusiva de Tubi, una plataforma de streaming no tan exitosa actualmente. Esta es la descripción de esta cinta:

“Marvin Mange, ahora un perro viejo, necesita aprender nuevos trucos mientras caza a un nuevo súper animal con poderes mucho más allá de los suyos”.

En The Animal, Mange es un policía que, tras sufrir un accidente, obtiene las habilidades de varios animales. En la secuela, el personaje de Schneider tendrá que enfrentarse a otro humano que ha sufrido del mismo destino. Por el momento se espera que la producción comience el próximo año, y esté disponible en Tubi a finales de 2023.

Vía: Deadline