Review – Forza Horizon 5: Rally Adventure

Por cumplir

Playground Games se encuentra en una situación un tanto extraña. A pesar de que ser de los estudios más sólidos de Xbox que no solo entrega contenido de manera constante, sino que lo hace con mucha calidad, en los últimos meses se ha venido reportando la salida de un montón de gente clave que construyó el prestigio del equipo. Sumado a lo anterior, constantemente vemos información sobre que el desarrollo del nuevo Fable que se está trabajando, no va por buen camino, al punto de que se ha tenido que reiniciar por completo. En medio de todas estas situaciones se está lanzando Forza Horizon 5: Rally Adventure, segunda gran expansión del aclamado juego de finales de 2021 que tiene la importante misión de estar a la altura de lo que nos presentó el juego base y claro, ser tan atractiva como lo fue Hot Wheels hace unos meses. Indudablemente, el momento que vive el estudio se ve reflejado en este DLC, el cual, solo se sostiene gracias a los grandes fundamentos de los que parte, pero que en realidad, aporta poco gracias a una clara falta de personalidad e ideas frescas.

Juzgar una expansión siempre es complicado, pues en realidad, son contenidos pensados para quien justamente solo quiera más de tal o cual juego, sin embargo, creo que también es una gran oportunidad para mejorar en ciertas áreas y por qué no, para alocarse un poco. Sobre todo en el caso de Forza Horizon como franquicia, hemos visto que estos DLCs son una gran oportunidad para salirse de la caja y así, presentar algo completamente nuevo. Desafortunadamente y con todo que Forza Horizon 5 no deja de ser una gran juego, sus llamadas expansiones se han sentido lejos de las que hemos visto en otras entregas. Hot Wheels simplemente replicó lo que se hizo en Forza Horizon 3, mientras que ahora, Rally Adventure se siente como una extensión que se está entregando solo por cumplir con la promesa que se había hecho. No es mala ni mucho, solo que está lejos de sorprender.

Partiendo de una gran base

Como te lo mencionaba hace unos momentos, la gran ventaja que tiene algo como Rally Adventure es que viene de un juego verdaderamente sensacional al cual, siempre es grato regresar con cualquier justificación. La cosa se complica un poco cuando te detienes un momento para recordar el modelo de negocio que se utiliza para este tipo de DLC, pues no, no está incluido en Game Pass como sí lo está Forza Horizon 5; es decir, hay que pagar por él. Suena raro, sin duda. La idea de Microsoft detrás de esta forma de monetizar sus contenidos es que una vez que el jugador esté enganchado con el título base, seguro se sentirá atraído a ya pagar por una expansión. Yo sigo sin estar seguro de que en la práctica y sobre todo, con el perfil que ha desarrollado el usuario promedio de Game Pass, esto funcione así.

Comencemos precisamente por esa parte. El costo por jugar Forza Horizon 5: Rally Adventure es de $449 pesos mexicanos si es que cuentas con una suscripción a Game Pass. Si ese no es el caso, el costo de la expansión sube a $499 pesos. Suma de llamar la atención si tomas en cuenta que en Estados Unidos se vende a $19.99 dólares, cantidad que no corresponde con el tipo de cambio actual. Una opción que tienes a la mano es que si quieres los DLC principales, es decir, este nuevo y el de Hot Wheels, los puedes comprar juntos y con descuento por $779 pesos. En mi opinión, es contenido que vale totalmente su precio, no obstante, me sigue haciendo ruido que Xbox espere que su usuario que solo está dispuesto a pagar por una suscripción mensual subsidiada, quiera desembolsar tanto dinero solo por contenido extra.

Dicho lo anterior, te cuento que Forza Horizon 5: Rally Adventure, al igual que sucedió con la pasada expansión, llega con un mapa completamente nuevo que funciona de manera independiente a la representación de México que vimos en el juego principal; es decir, no puedes manejar de las zonas ya conocidas, a toda esta parte nueva. Cuando decimos “nuevo mapa” tenemos que ser precavidos, pues la realidad es que Sierra Nueva, se siente solo como una mezcla de los biomas que ya habíamos visto, además de que cuesta trabajo reconocer si es que se trata de la representación de una zona real de la nación azteca. Me parece que aquí, se perdió una gran oportunidad para representar a nueva región de nuestro país. La verdad es que lo que vemos en esta expansión se siente tremendamente genérico y sin una personalidad propia.

Lo anterior me lleva a contarte un poco de cómo es que funcionan los eventos de Rally Adventure que podríamos decir, es lo que diferencia a esta expansión de la pasada y en general del juego principal. Como su nombre lo indica, este contenido nos acerca al mundo del Rally, esto de una manera un tanto casual pero que creo yo, ilustra de muy buena forma cómo es que funciona esta rama del Motorsport. Las carreras de este DLC se comportan de manera similar al formato de una carrera del WRC por ejemplo, en el que cada auto va marcando sus propios tiempos en un recorrido particular, es decir, no son carreras directas en las que todos los autos van al mismo tiempo. Es importante mencionar que todos los eventos de Rally Adventure también se pueden jugar con el formato tradicional de Forza Horizon 5, pero lo nuevo es hacerlo de la forma en la que te menciono.

Durante estas carreras contra reloj, tendremos a un compañero que nos irá diciendo con anticipación, qué tipo de curva u obstáculo tendremos a continuación. Sí, justo como pasa en el deporte real. Para que la cosa funcione de mejor manera, el juego incluso te sugiere apagar la línea de carrera que te indica donde frenar etc, asunto que igualmente te recomiendo hacer, pues de lo contrario, se pierde por completo ese sentimiento de tener que ir escuchando a tu co-piloto preparándote para lo que el recorrido te va a arrojar en un par de segundos más. ¿Qué tal funciona? Sensacionalmente bien. A pesar de que es una forma arcade de representar cómo se corre un rally real, la verdad es que se hace de una gran forma y sí cambia bastante la manera en la que vas manejando por diferentes terrenos y superficies es caminos accidentados y llenos de curvas.

Hablando de caminos, creo que es importante resaltar que si bien, el ambiente y en general estética de este nuevo mapa, se siente poco nuevo y original, las pistas y recorridos que hacemos sí son totalmente diferentes a lo que vimos en el juego principal. Debido a su naturaleza y a lo que intenta retratar, Rally Adventure nos presenta las rutas más técnicas y complicadas de todo Forza Horizon 5. Cada uno de los caminos que tienes que completar, está repleto de cerradas curvas, empinadas colinas y demás obstáculos que hacen que tu paso no sea nada sencillo, menos cuando tienes que ir a toda velocidad para marcar el mejor tiempo posible. Indudablemente, esta parte en específico fue la que más disfruté del DLC y en donde creo, uno puede encontrar su valor.

Otro detalle interesante es que notarás que la campaña, misma que por cierto me tomó poco menos de cinco horas completar, está dividida en tres equipos diferentes, cada uno representado por un líder, al cual, tendrás que vencer en un evento especial luego de haber completado todos los retos que se te van presentando. Al final, esta idea es buena y le da estructura al contenido, pero creo que jamás se convierte en algo mucho más importante que ayude a darle personalidad a Rally Adventure, principal problema de esta expansión como ya te lo había comentado.

Del lado técnico simplemente no hay queja. Rally Adventure nos recuerda los impresionantes logros de presentación que Forza Horizon 5 lució durante su lanzamiento. Para esta reseña jugamos todo en un Xbox Series X, y no deja de impresionarme el apartado gráfico del juego, el cual, se combina a la perfección con un rendimiento verdaderamente impecable. El motor gráfico que Playground Games tiene entre sus manos es una verdadera joya, una que según parece, ni el propio estudio está sabiendo aprovechar fuera de Forza luego de todo lo que se ha dicho sobre los problemas con el desarrollo de Fable. Una verdadera lástima, porque indudablemente, este título es uno de los mejores ejemplos de cómo debe lucir y correr una experiencia de actual generación.

Esperábamos mucho más

No quiero ser injusto con Forza Horizon 5: Rally Adventure. Es una buena expansión. Regresar a un juego tan destacado siempre será disfrutable, sin embargo, creo que fuera de justamente eso, volver a Forza Horizon 5, este DLC se queda sumamente corto en lo que se esperaba de él, más si lo comparamos con lo que se venía haciendo con los contenidos extra para esta serie, los cuales, siempre nos sorprendían de una u otra manera. Ahí me parece que recae mi decepción, en que si bien, disfruté mis horas con Rally Adventure, en todo momento lo sentí como algo que se me estaba entregando solo por cumplir y no mucho más. Es como esa tarea que solo haces por no faltar y no perder calificación. Un tanto insípido que solo se sostiene gracias a los maravillosos fundamentos de los cuales parte, es decir, no funciona por sí solo.

¿Vale la pena pagar los precios de los cuales te hablé hace unos momentos con tal de jugar Rally Adventure? Pues bien, eso depende mucho de cada quien. Si eres de los que disfrutó Forza Horizon 5 y ahí quedó todo, incluso no lo has vuelto a tocar desde su lanzamiento, te diría que no tiene caso, acá nos vas a encontrar algo que no te haya dado ya el juego principal. Si por el contrario, seguiste jugando lo de Playground Games e incluso le entraste a la expansión de Hot Wheels, te diría que sí, te vas a pasar un muy buen rato a pesar de que la propuesta sea floja y sin mucha personalidad, pues al final del día, estarás recibiendo más de este fabuloso juego de carreras. Mi consejo al final del día es que te vayas por el bundle que agrupa ambas expansiones. Me parece que por su precio, sí se te está entregando contenido de valor que vale mucho la pena.