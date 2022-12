Fable sufre de problemas en su desarrollo

Desde hace varios años sabemos que Playground Games, famosos por la serie de Forza Horizon, está trabajando en una nueva entrega de Fable para Xbox. Sin embargo, desde su revelación, el equipo ha mantenido silencio, algo que ha preocupado a los fans. Ahora, un nuevo reporte asegura que el desarrollo se ha enfrentado a un par de problemas debido a sus herramientas.

Recientemente, Jes Corden, insider de Xbox, compartió un reporte en donde asegura que los desarrolladores de Xbox tienen dificultades para usar las herramientas internas de Microsoft y, en lugar de permitirles usar algo como Unreal Engine, la compañía sigue reforzando sus esfuerzos internos. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Me dijeron que la política interna sobre el uso del motor también ha provocado problemas de desarrollo en juegos como Fable y Halo Infinite, ya que Microsoft buscó usar sus propias herramientas en lugar de los estándares de la industria con todas las funciones como Unreal Engine, lo que exacerba aún más los problemas relacionados con la capacitación de los contratistas, solo para perderlos a mitad del proyecto”.

De esta forma, parece que el nuevo Fable tiene complicaciones similares a los que sufrió Halo Infinite. Junto a esto, no hay que olvidar que problemas en el desarrollo, usualmente resulta en un juego con problemas. Claro, este es solo un reporte y por el momento no hay información concreta por parte de Microsoft, o algún empleado de Playground Games.

Por el momento, Fable no tiene una fecha de lanzamiento. En temas relacionados, se reportan más complicaciones con el desarrollo de este juego. De igual forma, jefe de Xbox revela por qué no hemos escuchado más sobre este título.

Nota del Editor:

Tal parece que los Xbox Game Studios tienen problemas. No solo el desarrollo de Fable luce similar al de Halo Infinite, sino que otros estudios, como The Initiative, necesitan ayuda externa para lograr cumplir con sus objetivos. Esto no pinta una buena imagen de Xbox, y espero que estos reportes y rumores no logren representar los productos finales que tendremos en nuestras manos.

Vía: Windows Central