The Last of Us es una de las series más aclamadas de PlayStation. De esta forma, muchos esperan que una tercera entrega, eventualmente, llegue a nuestras manos. Si bien Naughty Dog no ha revelado algo oficial, un nuevo rumor no solo señala que este título será una realidad, sino que ya está en producción.

De acuerdo con ViewerAnon, insider de la industria, Neil Druckmann ya está trabajando en The Last of Us Part III, en donde será el encargado de la dirección una vez más. Junto a esto, se ha mencionado que este título ya está en producción, pero llegaría varios años después de Factions, el multiplayer de la serie.

Well, I'm not watching anything, so… Dr. Uckmann's next game is THE LAST OF US PART III which is currently in production at Naughty Dog. https://t.co/MxN8aBq9cy — ViewerAnon (@ViewerAnon) December 13, 2022

Lamentablemente, por el momento no hay más detalles al respecto, y se desconoce si la historia se enfocará una vez más en Ellie y Abby. Recordemos que hace tiempo, Druckmann mencionó que ya estaba trabajando en un guion para The Last of Us III, pero no confirmó la producción de este título. Solo nos queda esperar, y ver qué sucederá con esta serie en un futuro.

En temas relacionados, inteligencia artificial crea la historia de The Last of Us Part III. De igual forma, ya hay fecha de lanzamiento para The Last of Us Part I en PC.

Nota del Editor:

Considerando que The Last of Us y su secuela llegarán al mercado en el último año de soporte para sus respectivas consolas, no se descarta la posibilidad de que esto suceda una vez más, y The Last of Us Part III esté disponible hasta el último año del PS5.

Vía: ViewerAnon