IA crear la historia de The Last of Us Part III

Aunque en Naughty Dog claramente están enfocados en el multiplayer de The Last of Us, muchos fans desean tener en sus manos la tercera entrega de la serie. Si bien no se descarta que esto suceda en un futuro, un usuario no se pudo aguantar, y le indicó a una inteligencia artificial que se diera a la tarea de crear la historia general de The Last of Us Part III, algo que se logró sin muchos problemas.

Recientemente, el usuario conocido como wtfcommittee compartió una sinopsis de The Last of Us Part III. Lo interesante, es que esta historia fue creada por inteligencia artificial que tomó en consideración el final de la segunda parte. De esta forma, si no has jugado el título de 2020, es muy probable que seas sometido a un spoiler a continuación.

Tras los eventos de The Last of Us Part II, Abby y Lev se reúnen con las Luciérnagas, quienes siguen buscando la cura para la pandemia del Cordyceps. Sin embargo, todo da un giro inesperado cuando Lev descubre que este grupo tiene un plan malvado para capturar a Ellie, asesinarla y utilizar su sangre para crear una cura.

Lev consigue convencer a Abby para detener a las Luciérnagas y, por ello, inician su marcha para proteger a Ellie. Por desgracia, por el camino asesinan a Abby y esta, arrepentida por haber asesinado a Joel, pronuncia un discurso que consigue emocionar a Ellie. Finalmente, las protagonistas logran escapar de esta organización, quienes tenían planeado secuestrar al hijo de Dina para utilizarlo como señuelo. Afortunadamente, Lev construye una cura junto a otros supervivientes serafitas.

De esta forma, la inteligencia artificial logra proporcionar un final feliz en donde Ellie logra salir con vida de este conflicto. Si bien la idea suena interesante, es muy probable que, si Naughty Dog decide regresar a este universo, lo harán con una historia diferente. En temas relacionados, ya hay fecha de lanzamiento para The Last of Us Part I en PC. De igual forma, aquí puedes ver el nuevo tráiler de la serie de The Last of Us.

Nota del Editor:

La idea de la inteligencia artificial suena interesante. Sin embargo, una conclusión feliz es algo que probablemente no llegue a ser una realidad. Si la cura algún día se llega a encontrar, será con la sangre de Ellie, algo que bien podría suceder de forma violenta o pacífica.

Vía: wtfcommittee