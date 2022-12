Aquí el nuevo tráiler de la serie de The Last of Us

Cada vez falta menos para el estreno de la serie de The Last of Us en HBO. De esta forma, el día de hoy se ha liberado un nuevo avance de este show, el cual no solo nos da un mejor vistazo a Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie, sino que también nos presenta con un par de escenas originales.

Como parte de los anuncios que se han llevado a cabo en CCXP en Brasil, HBO compartió el día de hoy un nuevo tráiler de la serie de The Last of Us. Aquí podemos ver un par de nuevas conversaciones y escenas que no estuvieron presentes en el juego de Naughty Dog.

La serie de The Last of Us llegará a HBO y HBO Max el próximo 15 de enero de 2023. Junto a esto, Pedro Pascal y Bella Ramsey estarán presentes en The Game Awards la próxima semana, por lo que seguramente nos darán otro vistazo a la serie en esta ceremonia. En temas relacionados, se revelan nuevos pósters de la serie. De igual forma, estos son los episodios que tendrá el show.

Nota del Editor:

Si aún tenían dudas sobre la serie, este nuevo avance deja en claro que esta puede ser la mejor adaptación de un videojuego. Tanto el material original como el que ya conocemos luce increíble, y no puedo esperar para ver cómo es que esta historia llega a un nuevo público.

Vía: HBO