Director de Mortal Kombat tiene malas noticias para los fanáticos

La próxima semana se van a celebrar los premios conocidos como The Game Awards, y es muy bien sabido que durante los mismos se han anunciado juegos interesantes o hasta expansiones inesperadas. Con esto en mente, los fanáticos de Mortal Kombat tienen esperanza que ahí se revele la entrega número 12, pero el propio Ed Boon no tiene buenas noticias.

En Twitter, Boon confirmó que NetherRealm no revelará su próximo juego durante los premios. Además, todavía no está claro que título va a ser, pues también se ha hablado de Injustice 3. Por lo que todo este asunto queda como una moneda en el aire. Tal vez más adelante haya una oportunidad para dar a conocer lo nuevo que se tienen entre manos.

Aquí está lo que se dijo en Twitter:

4 years ago at the Game Awards we managed to pull off a surprise announcement of MK11, which turned out great.

Perhaps too great, as many assumed we'd repeat that trick for our next game.

Thank you for the anticipation, but we're not ready to announce the next NRS game yet.🙏 pic.twitter.com/QMXsuEPchR

— Ed Boon (@noobde) December 2, 2022