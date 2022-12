Se revelan nuevos pósters de la serie de The Last of Us

Para arrancar el próximo año va a llegar una de las series más esperadas para todos los fans de PlayStation, esa es la de The Last of Us, misma que está inspirada mayormente en el videojuego de 2013. Y para que la emoción por verla se aumente, poco a poco se van liberando avances, y justo ahora hay nuevos pósters que nos muestran a los personajes principales.

Como se aprecia en las imágenes, se puede ver a personajes queridos como Tess, Sarah, Bill, Tommy, entre otros que hasta ahora no habíamos visto en acción, muchos de ellos teniendo cierto parecido con sus contrapartes del juego.

Aquí puedes checarlos:

Para quienes aún no han jugado The Last of Us, esta es la sinopsis de la serie:

La historia de ‘The Last of Us’ tiene lugar veinte años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Joel, un superviviente de carácter recio, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los EE. UU. y depender el uno del otro para sobrevivir.

Recuerda que la serie se estrena el 16 de enero en HBO Max.

Vía: Gamespot

Nota del editor: La emoción crece al ver cada avance de la serie, y lo mejor, es que no falta mucho tiempo para que presenciemos el estreno. Personalmente estaré día uno para ver los capítulos.