Se reportan complicaciones con el nuevo Fable

Como ya lo saben, Playground Games, responsables por los juegos de Forza Horizon, actualmente están trabajando en una nueva entrega de Fable que será exclusiva de Xbox. Aunque por el momento no hay mucha información sobre este proyecto, recientemente se dio a conocer que este juego ha avanzado más allá de su fase temprana de desarrollo. Sin embargo, esto ha dado pie a un reporte que tiene malas noticias sobre el tamaño del juego. Ante estos comentarios, el estudio ha decidido emitir un comunicado.

De acuerdo con fuentes cercanas a Gaz Lehri, el co-presentador del XNC Podcast, el enfoque y el tamaño del nuevo Fable ha sido reducido. Aquí se ha mencionado que Playground Games ha tenido problemas al momento de implementar la tecnología de Forza en el nuevo juego, señalando que esta entrega aún está lejos de llegar al mercado.

Como era de esperarse, estos comentarios se volvieron tendencia en redes sociales, con cientos de jugadores preocupados por el estado del juego. De esta forma, Amie Loake, productora senior de Fable, emitió un comunicado en su cuenta de Twitter, en donde aclaró la situación, y le aseguró a los fans que no hay de qué preocuparse. Esto fue lo que comentó:

It's intention is to make sure the team are focused under one clear vision and can get it made in the time they have without killing themselves. Games that haven't been scoped correctly often have delays and crunch, both we should be aiming to avoid whenever possible. 2/2

— Amie (@Mrs_Spuddles) June 1, 2022