El día de ayer se dio a conocer que Moses Ingram, actriz que interpreta a Reva en la serie de Obi-Wan Kenobi, ha sido atacada por comentarios racistas por medio de diversas redes sociales. No solo la cuenta oficial de Star Wars ha emitido un comunicado al respecto, sino que Ewan McGregor, quien interpreta a Obi-Wan, se ha sumado a la defensa de Ingram.

Por medio de redes sociales, McGregor compartió un video en donde demuestra su apoyo a la actriz de Reva, señalando que si molestas a Ingram “no eres un fan de Star Wars”. Esto fue lo que comentó:

“Parece que algunos de los fans han decidido atacar a Moses Ingram en internet y han decidido enviarle algunos de los DM más odiosos y horrendos imaginables, he podido leer algunos de ellos esta mañana y me rompieron el corazón. Moses es una actriz brillante, es una mujer brillante, y es realmente increíble en la serie. Ha aportado mucho a la producción, a la saga, y me repugna oír este tipo de cosas. Como productor y actor principal, quiero apoyar a Moses. Apoyamos a Moses, amamos a Moses y si le estás enviando mensajes de intimidación, en mi opinión no eres un fanático de Star Wars”.

A personal message from Ewan McGregor. pic.twitter.com/rJSDmj663K — Star Wars (@starwars) June 1, 2022

Moses Ingram debutó como Reva, una inquisidora que está obsesionada con encontrar a Obi-Wan Kenobi, en la nueva serie de Disney+. Durante los primeros dos episodios vimos cómo es que este personaje hará todo lo posible por capturar al Jedi, incluso matar a su superior, algo que parece contradecir el canon de Star Wars.

Nota del Editor:

El personaje de Reva está construido para no ser del agrado de todos. No es culpa de la actriz. Ella hace un buen trabajo al transmitirle estos sentimientos al espectador. Es una verdadera lástima que la gente no pueda ver esta diferencia, y es probable que esto no se detenga.

Vía: Star Wars