Moses Ingram de la serie Obi-Wan recibe comentarios racistas de los fans

La serie de Obi-Wan Kenobi al fin se estrenó la semana pasada, y esta ha recibido puntuaciones positivas ya sea por parte de los fanáticos de Star Wars o también por los que no son tan seguidores. Sin embargo, ha surgido un problema bastante grave, puesto que algunas personas han atacado a la actriz Moses Ingram, haciendo énfasis en temas raciales.

Ante este comportamiento, la cuenta oficial de Twitter de Star Wars salió en defensa de la estrella, luego de que informara haber recibido cientos de mensajes de odio de fanáticos disgustados con su papel en la serie. Y es que al parecer a muchos les molestó el grado de relevancia que su personaje, Reva, está teniendo en los dos primeros episodios liberados.

There are more than 20 million sentient species in the Star Wars galaxy, don’t choose to be a racist.

