Nuevo tráiler de Spider-Man: Across the Spider-Verse

Este año es importante para las películas de superhéroes, pues por un lado se van a estrenar cintas esperadas como Los Guardianes de la Galaxia Vol. 3 con Marvel y The Flash con el universo de DC. Sin embargo, hay lanzamientos un poco más modestos pero que sobresalen en la animación, y ese es el caso de Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Esta película ha estado con el ojo en la polémica, eso se debe justamente a que se esperaba para el año pasado y tuvo que retrasarse por motivos que Sony Pictures no especificó. Además, se anunció la siguiente parte por adelantado, eso hace aún más que los fanáticos tengan altas expectativas, dado que su predecesora supuso una evolución.

Hoy han lanzado un nuevo tráiler de la misma. Chécalo aquí mismo:

Esta es la sinopsis de la película:

Después de reunirse con Gwen Stacy, Spider-Man, el amigable vecindario de tiempo completo de Brooklyn, es catapultado a través del Multiverso, donde se encuentra con un equipo de Spider-People encargado de proteger su existencia. Pero cuando los héroes chocan sobre cómo manejar una nueva amenaza, Miles se enfrenta a las otras arañas y debe redefinir lo que significa ser un héroe para poder salvar a las personas que más ama.

Recuerda que la cinta se estrena el próximo 1º de junio en cines.

Vía: Sony

Nota del editor: Esta es una de las cintas que tengo en el pedestal para ver este año, además de Super Mario Bros. La Película. Ojalá valga tanto la pena como pasó con la primera parte, puesto que aquí se va a apostar por universos totalmente distintos.