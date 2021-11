Consolidando a la serie

Cuando en 2012 se nos reveló la existencia de Forza Horizon, varios levantamos la duda de qué tan buena idea era crear un spin-off de una franquicia como Forza Motorsport que poco a poco se acercaba a la calidad de Gran Turismo, siendo un competidor sumamente fuerte en el mercado de simuladores caseros de manejo. PlayGround Games era un estudio completamente nuevo que según parecía, le quitaría toda la formalidad y valía a la serie de Forza con tal de poder competir con cosas como Need For Speed y otros juegos arcade de carreras. Qué equivocados estábamos. Desde que uno comenzaba a ver a aquel primer Forza Horizon corriendo en un Xbox 360, simplemente no podías dar crédito del logro técnico, y eso que en realidad, lo especial del título más bien tenía que ver con su atmósfera y con cómo es que le daba verdadera forma a un juego de mundo abierto centrado en el racing. Prácticamente 10 años y dos generaciones de consolas han pasado desde aquel suceso, y nos encontramos listos para recibir a la quinta entrega de esta saga, una que carga con una importante responsabilidad ¿será que Forza Horizon 5 viene a consolidar a su importante nombre?

PlayGround Games conoce perfectamente su fórmula. A lo largo de cuatro juegos la ha venido perfeccionando e incluso desgastando. La verdad es que luego del pináculo que se alcanzó con la tercera entrega, vino una especie de estancamiento con la cuarta. No me mal interpretes, creo que Forza Horizon 4 es maravilloso y sumamente sólido en cada una de sus partes, pero no tuvo la innovación de su antecesor. Forza Horizon 5 aparece con la importante responsabilidad de revertir lo anterior, además de por supuesto, ser una de las cartas fuertes que Xbox tiene para la temporada de lanzamientos y claro, para comenzarle a dar mucha mejor forma al catálogo first party de sus nuevas consolas. En esta ocasión, nos vamos de vacaciones a los diversos, exóticos y muy bellos paisajes mexicanos, dejando de lado a la fría y hasta gris Gran Bretaña que se nos presentó en la entrega pasada de esta franquicia.

Que comience la fiesta

La idea de todo Forza Horizon podría parecer ridícula si uno se detiene un momento a pensar en ella; sin embargo, la realidad es que justamente el concepto de un festival de autos imposible, es lo que sostiene a toda esta serie, misma que debemos de entender como una caricaturización de nuestra realidad. Uso el término ‘caricaturización’ de la manera más literal posible, pues desde un inicio, la gente de PlayGround Games quiso hacer realidad este sueño de todo amante de los autos de tener un espacio en el básicamente no hay reglas y en el que todo se puede hacer en pro de celebrar precisamente el amor por el automovilismo. ¿Cómo lograr todo esto? La magia de los videojuegos. Sí, una vez más, este maravilloso medio permitió que algo extraído de nuestra realidad que no puede existir en ella, acá se convirtiera en algo sumamente tangible.

A la largo de cada uno de los juegos de esta serie, somos participes de uno de los Horizon Festivals, los cuales han pasado por los desiertos norteamericanos, las costas mediterráneas, los ecosistemas australianos y las campiñas británicas. En cada uno hacíamos las veces de participantes o incluso de organizadores. Para Forza Horizon 5, básicamente se hizo una mezcla de todo, en donde nuestro papel tiene que ver con hacer más popular al festival, así como expandirlo y claro, dominar cada una de sus competencias. ¿Qué tiene de diferente nuestro protagonismo en esta ocasión? Pues bien, ahora también vamos a interactuar con algunos de los locales para ayudarles en tareas que tal vez no tienen tanto que ver con fiestas y autos de millones de dólares.

Luego de superar el clásico espectacular intro con el que todos los juegos de la serie te reciben, debemos de crear a nuestro personaje, dándole el look que más vaya contigo. De destacar que ahora puedes elegir algunas prótesis de brazos y piernas que por supuesto, hacen mucho más inclusivo al juego. Una vez que terminas con esta tarea, conoces a Ramiro y a varios de los organizadores que están detrás Horizon Mexico, mismos que te reciben como a toda una estrella y que claro, en poco tiempo te están dando un recorrido por los lugares más bellos del país. Ya saben cómo somos los mexicanos de cálidos al momento de recibir a alguien que viene de fuera.

Antes de pasar a contarte un poco más de las interacciones que tienes con varios de estos personajes, me gustaría hablarte un poco de la representación que tienen los locales dentro del juego, cosa que claro, era bastante importante para nosotros como mexicanos. La buena noticia es que incluso si lo juegas en inglés, se utilizaron a actores que indudablemente son mexicanos gracias a que cuando dicen algo en español, no se les nota ningún acento ni mucho menos, además de que suelen utilizar palabras muy nuestras como “chido” e “híjole”. Lo raro es que una vez más, se cae en esta extraña práctica en la que estos personajes están hablando un perfecto inglés y de la nada, sueltan palabras en español sin mucho sentido como para recordarnos su nacionalidad. Innecesario.

La historia siempre ha sido lo de menos en los Forza Horizon, sin embargo, en esta ocasión, se hizo un esfuerzo un poco más importante con tal de envolvernos más en el lugar que estamos visitando y en su cultura. Lo primero que hay que aplaudir es que PlayGround Games sí hizo su tarea. Al igual que por ejemplo, Pixar y Coco, queda claro que el estudio inglés pasó un buen tiempo no solo estudiando cómo se ven los paisajes y cielos mexicanos, sino en gran parte, qué hace tan especial a nuestra cultura y a nuestro comportamiento. Por ejemplo, hay una serie de misiones especiales en las que tienes que ayudar a una local a restaurar un VW Beetle. Lo más genial de todo es que al inicio de esta historia, se te deja claro que en México no le decimos Beetle, le decimos Vocho y punto. Ver este tipo de detalles tan especiales tan bien representados dentro de un juego, es sumamente disfrutable para cualquiera, sobre todo para nosotros los mexicanos.

Las misiones de historia son parte muy importante de Forza Horizon 5, pues además de que justamente te sirven para avanzar y desbloquear nuevos eventos y autos, te cuentan una parte de los lugares que estás visitando. Cosas como ayudar a un luchador que es corredor o unirte a un club de carreras clandestinas de unos juniors mexicanos de esos que todos conocemos, son solo algunas de las tareas que deberás de cumplir. Esto sin mencionar que conocerás a un par de académicos de las universidades locales que echarán mano de tus habilidades al volante para investigar tormentas de arena o un volcán activo. En el nuevo juego de Xbox casi todo se vale y eso hace que nunca sepas con qué te vas a topar a la vuelta de la esquina.

Creo que como ya te lo mencionaba, es cierto que la narrativa jamás ha sido parte fundamental de la experiencia de cualquier Forza Horizon, también es cierto que estos juegos son una gran herramienta no solo para conocer cómo se ven los pasajes de cierto lugar en el mundo, sino que también son este acercamiento bastante tangible a una cultura. Digo, me puedo imaginar la cara de extrañeza cuando cualquier extranjero que ignore mucho de cómo es que funcionamos los mexicanos, se tope con que Forza Horizon 5 tiene varias misiones completamente dedicadas a nuestros queridos Vocho y a lo importante que siempre ha sido y será para la historia de los autos en nuestro país. Ni qué decir de las menciones directas y referencias a cosas como la Carrera Panamericana que apela a los más clavados del Motorsport en México.

México bello

Luego de cuatro juegos, PlayGround Games entiende perfectamente qué es lo que funciona dentro de la serie y qué es lo que no funciona. Incluso podríamos decir que el estudio británico tiene muy bien dominado el tema de hacer mundos abiertos que exploramos dentro de un vehículo de cuatro ruedas. A pesar de lo anterior, creo que también es justo decir que se siguen cayendo en vicios y muletillas de diseño muy propias del género, lo cual, la verdad es que esperaba que se corrigieran en esta quinta entrega. Forza Horizon 5 es una apuesta sumamente a la segura que toma pocos riesgos y que en más de una ocasión, deja entrever que quienes están detrás del juego, ya tienen ganas de pasar a algo más. Importante recordar que actualmente ya se encuentran desarrollando el nuevo Fable.

Forza Horizon 5 nos vuelve a poner en medio de un mapa masivo que casi desde el inicio, puedes explorar a placer. En esta ocasión, se tomó como inspiración a varias regiones de México para crear estos escenarios llenos de vida y color. Estoy seguro de que en estos momentos te estás preguntando cosas como ¿qué regiones son representadas en el juego? ¿cómo se unen cada una de ellas?. Lo primero que hay que entender es que para bien o para mal, México es un país inmenso y sumamente diverso si hablamos de ecosistemas. La República puede pasar de densas y muy húmedas selvas, hasta desiertos que parecen haber salido de medio oriente. Ni qué decir de sus contrastes sociales en zonas urbanas. Imagino que cuando la idea de que el nuevo Forza Horizon sería en México de concretó, la gente de PlayGround Games se topó con el dilema de “bueno ¿qué México vamos a representar dentro del juego?”.

Lo que se hizo es que una vez más, se nos presenta una extracción del lugar que se está representando. Por ejemplo, no es como que el mapa de Forza Horizon 3 fuera todo Australia ni que el de Forza Horizon 4 fuera todo el Reino Unido. Para Forza Horizon 5, se tomaron muchas partes de México para unirlas en justamente una versión en miniatura del país que nos lleva por cosas como las paradisiacas playas caribeñas del sureste mexicano, pasando pueblos mágicos del centro como Guanajuato, zonas arqueológicas, los desiertos del norte y las costas de Baja California. La verdad es que la selección de biomas es muy correcta y toma un poco de todos lados, además de que los integra de muy buena forma en un espacio que es sumamente divertido de descubrir. ¿Qué creo que le faltó? Definitivamente una representación de la Ciudad de México. Sí, tenemos playas, selvas y pueblos de los que te enamoras, pero también tenemos a una de las urbes más grandes y bellas de todo el mundo.

Pero bueno ¿qué tanto puedes hacer dentro de esta versión virtual de México? La respuesta corta sería muchísimas cosas, de verdad, es abrumante. De manera general, te puedo decir que a pesar de tener un par de ideas nuevas bastante interesantes, Forza Horizon 5 no intenta encontrar el hilo negro ni mucho menos. En términos de gameplay, PlayGround Games se fue por un camino bien conocido. Tu mapa estará repleto -por no decir atascado- de iconos que representan diferentes actividades. Desde cosas menores como los retos de dar un salto de gran longitud o pasar por una trampa de velocidad lo más rápido posible, hasta elaborados eventos en los que se pondrán a pruebas tus habilidades en el volante utilizando a uno de los más de 500 coches que tendrás a tu disposición. Sí, la selección de autos de este título es simplemente impresionante, y más si uno se clava en el nivel de detalle que tiene cada uno de ellos.

Además de cosas como las carreras convencionales en pistas o en off-road, tenemos los retos callejeros y claro, los eventos Horizon en donde sí, te pondrán a competir con cosas como un tren o un avión en una muy alocada carrera. La exploración es un elemento importante para Forza Horizon 5 como lo fue para sus antecesores, por lo que actividades como buscar autos de leyenda en cobertizos que están escondidos y de los cuales solo se tan algunas pistas, regresan con mucha fuerza, esto sin mencionar que ahora, deberás de encontrar y destruir letreros que te dan experiencia o que reducen el costo de hacer fast travel. De igual forma, habrá eventos por temporada que te darán acceso a autos e ítems especiales. Por ejemplo, solo podrás obtener una versión especial de un Ferrari F40 si completas una serie de tareas en verano. Las estaciones transcurren virtualmente y su impacto dentro del mapa no es tan importante como sí lo era en Forza Horizon 4.

Andar corriendo entre las pirámides de Teotihuacán es todo un deleite que tal vez solo se vea superado por una carrera en medio de una densa selva que nos lleva al pueblo de Tulum, pero lo que en realidad ha hecho más especial a mi experiencia con Forza Horizon 5, son sus expediciones. En ciertos momentos de la historia, se te avisará que una nueva expedición está disponible. Estas misiones sirven principalmente para introducirnos a una de las diferentes regiones que tenemos en esta versión miniatura de México, pero la manera en la que lo hacen, es bastante especial y hasta original. Por ejemplo, hay una en la que debemos de ayudar a unos científicos a instalar equipo para monitorear el volcán activo que hay en Baja California. Cuando llegas al cráter, se te pide encontrar una zona adecuada para colocar estos dispositivos, esto para después cerrar con una intensa bajada de la montaña. Me parece muy interesante que en este nuevo título no todo se trate de correr y ya, sino que se le dé mucho mayor peso al tema de la aventura como tal.

Lo de las expediciones es indudablemente un aire de frescura para lo que es la experiencia de Forza Horizon, pero de ahí en fuera, te diría que el resto de eventos es justo lo que puedes esperar de un juego de la serie. Claro que en las misiones de historia se intenta disfrazar un poco a toda esta repetición justamente dándole algo de contexto o de razón de ser al tener que llegar en determinado tiempo a una locación o el ganar una carrera, pero es fácil darse cuenta de que PlayGround Games no apostó por ideas tan innovadoras en términos de gameplay. Lo que sí es que puedes esperar un espectacular diseño de pistas y recorridos.

Por supuesto que alguien me podrá decir que qué tanto le puedes agregar uno a una serie como Forza Horizon que evidentemente alcanzó su punto más alto cuando su tercera entrega introdujo todo el sistema de superficies distintas y físicas, y sí, creo que tienen razón. Forza Horizon 5 es más de lo que ya se había hecho y creo que los fans es lo que justamente estamos esperando. Un juego de carreras arcade con controles muy bien pulidos en los que cada auto tiene su propia personalidad y en el que claro, importa mucho si estás pisando tierra, lodo, pavimento, nieve, arena o cualquier otro tipo de superficie. Uno lo puede sentir en el control, cosa que no muchos juegos de carreras pueden presumir.

Sobre la progresión pasa algo muy similar a lo que te comentaba de los iconos que se presentan en en el mapa; es decir, hay una sobresaturación de información que genera que los logros que vayas consiguiendo, pierdan significado y peso. En Forza Horizon 5 todo lo que haces cuenta para algo. Dar un gran salto, derrapar, ir a gran velocidad y hasta tomar una foto de los lugares importantes que hay a lo largo y ancho del mapa, te generarán puntos. Por un lado está nuestra experiencia, por el otro el dinero que consigues y encima, el sistema de acolades que básicamente lleva registro de logros específicos. La verdad, resulta sumamente confuso tener tantas unidades diferentes y ver que todo el tiempo la pantalla se inundada de números que la mayoría de las veces, no significan nada. Creo que lamentablemente, PlayGround Games cayó en esta idea de todo el tiempo tener que estar premiando al jugador, incluso por su incompetencia.

¿Y qué tanto obtienes conforme progresas? Pues lo principal, al menos en mi caso, son autos, pero también puedes obtener nueva ropa y accesorios para vestir a tu avatar, así como emotes para interactuar cuando estés jugando con otras personas. La verdad es que al final, terminé ignorando casi por completo todo lo que tuviera ver con obtener estas diferentes monedas dentro del juego. Claro, también tenemos el tema de modificar los autos con partes que sí impactan en su rendimiento al momento de correr, así como los cambios estéticos, parte del juego en la que creo, sí vale la pena invertir tiempo, sobre todo si eres un amamante de todo este mundo.

¿Qué hay del multiplayer? Pues al igual que lo que vimos en las pasadas dos entregas de la saga, este modo está completamente integrado con la experiencia general que estás viviendo. Ahora tenemos eventos como el Horizon Arcade que se pueden dar de manera esporádica y a los cuales te puedes unir solo contra más jugadores, o armar tu equipo con amigos para participar en una serie de retos que incluyen un Battle Royale. De lo poco que pudimos probar en esta versión anticipada de reseña, todo el sistema funciona de una gran forma y estoy seguro, te dejará sumamente satisfecho si es que sueles jugar los Forza Horizon acompañado. ¿Lo puedes ignorar si lo tuyo es el single player? Sí, totalmente. A pesar de que PlayGround Games se ha esforzado mucho por integrar totalmente la parte social con lo que podríamos considerar la experiencia de un solo jugador, la realidad es que te la puedes saltar completamente y no tener ningún tipo de problema.

En términos de gameplay, control, estructura, variedad de misiones, diseño de niveles, selección de autos y demás, Forza Horizon 5 es un Forza Horizon en toda la extensión de la palabra, pero no mucho más, asunto que para nada es algo negativo. ¿Nos habría gustado que PlayGround Games tomara riesgos muchos más importantes en pro de la innovación a nivel de jugabilidad? Por supuesto, pero tenemos que entender que este tipo de experimentos no siempre tienen buenos resultados y que también, es sumamente irrealista estar pidiendo que siempre se esté innovando. El nuevo Forza es más de lo mismo sí, pero es el mejor de ese más de lo mismo.

Juego next gen

Como te decía al inicio de esta reseña, Forza Horizon 5 es un juego que carga con varias responsabilidades. Una de las más importantes tiene que ver con ser una de las primeras experiencias que de verdad nos empiecen a mostrar de lo que es capaz el nuevo hardware de Microsoft, esto sin dejar de lado todavía a la familia del Xbox One. Desde que fue mostrado, se nos dejó claro que una las principales prioridades del estudio desarrollador estaba puesta en el lado de la presentación audiovisual de la experiencia, asunto que queda de manifiesto desde que el título comienza a correr frente a tus ojos. Antes de platicarte de todo esto a detalle, te comento que para esta reseña se utilizó un Xbox Series X.

Comencemos con los datos duros de la actual consola top tier de Microsoft. En Xbox Series X, se nos da a elegir entre dos opciones gráficas. Una de calidad de imagen y una de performance. La primera de ellas nos arroja una resolución nativa de 4K a 30 cuadros por segundo, mientras que la segunda lanza la misma resolución, pero a 60 cuadros… ¿qué? Sí, leíste bien, ambas opciones son en 4K. Seguro que ahorita te estarás preguntando algo como “¿por qué alguien elegiría la de calidad de imagen si está a la misma resolución pero a la mitad de framerate?” Lo mismo me pregunté al inicio y dado que estamos frente a un juego de carreras, decidí que la opción de los 60 cuadros era por mucho la mejor… o ¿no?

Sin duda alguna, es algo completamente atípico que un juego ofrezca la misma resolución en sus dos opciones gráficas. Lo normal es que se sacrifique resolución para ganar cuadros por segundo, pero en Forza Horizon 5, se tomó otro camino. Entonces ¿cuál es la diferencia entre estos dos modos? Además de que en el de calidad de imagen a 30 cuadros tienes reflejos, sombras y geometría en los escenarios más compleja, el poping de objetos se reduce drásticamente. Sí, jugar a 60 cuadros es brutalmente cómodo, pero este modo tiene el enorme defecto de que una gran cantidad de objetos van apareciendo en pantalla conforme recorres un camino o cualquier escenario, lo cual, se agrava considerablemente cuando vas a grandes velocidades. Cuando comencé a notar esto cada vez más conforme progresaba, me entró fuertemente la duda de si en realidad, la mejor opción era la de calidad de imagen.

Algo que es importante destacar es que por default, el juego viene en modo de calidad de imagen a 30 cuadros por segundo, lo que me hace pensar que en realidad, PlayGround Games considera que esta es la opción óptima para disfrutar de Forza Horizon 5. Luego de unas 15 horas jugando en performance a 60 cuadros, decidí pasarme al de calidad de imagen a 30 cuadros. Al inicio, sobre todo, la diferencia es sumamente tangible, pero la realidad es que en poco tiempo comencé a olvidar que estaba jugando a la mitad de framerate, esto gracias al gran trabajo que se hace con efectos de oclusión, motion blur y demás. Sí, Forza Horizon 5 es un juego de carreras que se juega a la perfección a 30 cuadros. Luego de notar el boost en la calidad de la imagen general e iluminación, así como el casi nulo poping de objetos en este modo, concluí que en efecto, es la mejor manera de jugar por más raro que pueda sonar. Yo te recomiendo optar por esta opción. Repito, el poping de objetos y texturas en el modo de 60 cuadros, es sumamente notorio, pero imagino que al final solo es cuestión de gustos.

Ya para rematar todo este asunto antes de darte números de lo que prometen los desarrolladores en los otros Xbox, te cuento que el famoso ray tracing sí está presente en Forza Horizon 5, solo que exclusivamente en el modo de calidad de imagen y solo cuando estás dentro de ForzaVista, este apartado que te deja ver con lujo de detalle cada uno de los autos. El resto de los reflejos, iluminación volumétrica y demás efectos que vemos dentro del juego y que podrían ser confundidos con el ray tracing, en realidad son tecnología propia del motor que está utilizando PlayGround Games.

Dicho lo anterior, te cuento que en Series S también podrás elegir entre ambos modos y lo más seguro es que vayas a experimentar las mismas diferencias de las que ya te hablé. La de calidad de imagen lanza el juego a 1440p y 30 cuadros, mientras que el de performance lo hace a esa misma resolución, pero a 60 cuadros. Del lado de los Xbox de pasada generación, no se te dan opciones gráficas. El One X ofrecerá 4K a 30 cuadros y el One S 1080p a 30 cuadros, mismo caso del One estándar -este último está por confirmarse, pues algo me dice que como siempre, más bien estamos hablando de una resolución sub Full HD-.

Regresando un poco a mi propia experiencia, te puedo decir que en efecto, Forza Horizon 5 es un juego que hará que tu quijada se vaya al piso cuando lo empieces a ver corriendo en tiempo real, logrando lo que muchos de nosotros estábamos esperando: un juego que de verdad ponga a funcionar todos esos caballos de fuerza de nuestros nuevos Xbox. A pesar de que lo están haciendo funcionar en la familia de Xbox One, PlayGround Games logra que su nuevo título se vea y sobre todo se escuche como una experiencia de nueva generación, pues además de ser una cara muy bonita, tenemos un trabajo a nivel de la mezcla de audio de auténtico alarido. Todo lo que jugué lo hice usando el nuevo headset de oficial de Xbox y creo que indudablemente, es el juego que mejor lo utilizar. Todo un deleite para el oido y para la vista.

Lo anterior no sería posible sin una buena dirección de arte. Del lado de la reproducción de autos, sobra decirte que de nueva cuenta se está entregando un trabajo impecable en donde se toma en cuenta hasta el más mínimo detalle de todas estas máquinas, justo como siempre ha pasado tanto en Horizon, como con los Forza Motorsport. Acá lo que tal vez más nos interesa es qué tan bueno es el trabajo de representación de México por parte de un equipo británico. Respuesta sencilla: espectacular.

Como ya te lo contaba, es claro que la gente de PlayGround Games pasó un buen tiempo en nuestro país haciendo todo tipo de estudios y documentándose sobre cuál es la vibra de todos estos lugares que se representan. Uno casi puede oler los esquites que se venden en las esquinas de Guanajuato, sentir la brisa del mar en Los Cabos o toda la abrumadora humedad de las selvas del sureste mexicano. Ni qué decir del enorme nivel de detalle que se le puso a las zonas arqueológicas, esto apoyados por la propia Secretaría de Cultura de México. Otra cosa que seguro te impresionará más allá del gran trabajo que se hizo capturando cosas como el cómo es que se ven las casas al norte del país en el desierto comparadas con aquellas que están en la costa caribeña, es el tema de señalamientos viales tan propios de nuestro país, así como ese look tan particular de nuestros caminos y puentes federales. Sí, Forza Horizon 5 te hace sentir México como ningún otro juego lo había conseguido.

La nueva generación de consolas tuvo un inicio bastante lento, sobre todo del lado de Xbox. La falta de desarrollos first party que de verdad aprovecharan todo ese poder que se había vendido, nos hacían dudar sobre si ya valía o no la pena dar el salto. Este 2021 ha sido fantástico para la marca de Microsoft en todo este asunto y cada vez tiene más sentido que tu sala esté enmarcada por un Series X|S. Forza Horizon 5 es una de esas razones por las que la fuerte inversión en una nueva consola vale la pena.

Justo lo que esperábamos

Hemos tenido un 2021 de alarido si de lanzamientos de juegos hablamos. Por todos los frentes se han cumplido con expectativas y ya en más de una ocasión, sorpresas verdaderamente gratas. Sin duda alguna, Forza Horizon 5 era uno de esos juegos a los que era muy fácil apostarles y en efecto, cumple con todo lo que estábamos esperando de él a pesar de que indudablemente, nos habría gustado que los desarrolladores se arriesgaran un poco más para presentar nuevos conceptos para la serie, pero en retorno tenemos un juego brutalmente sólido en todo lo que intenta y en todo lo que nos presenta, siendo indudablemente el mejor exponente de la serie a la que pertenece e indudablemente uno de los grandes del género del racing.

Siguiendo al pie de la letra su propia fórmula en temas de gameplay, controles, estructura y diseño de mundo abierto, Forza Horizon 5 se convierte en el nuevo pináculo de la franquicia por la manera tan especial que nos transporta a los bellos paisajes mexicanos, sacando provecho de todo el poder del Xbox Series X para convertirse en uno de los primeros juegos de esta nueva generación que indudablemente se sienten como de nueva generación. Algunas asperezas a nivel e interfaz y de progresión lo frenan de la verdadera perfección, pero sus virtudes opacan a esos defecto y claro, lo convierten en uno de los mejores juegos de este 2021.