Review – F1 2021

Otro año, otro juego de la F1. Este 2021 marca una ocasión especial para la franquicia, pues la entrega de este año también ha llegado a la nueva generación de consolas, permitiendo así que F1 2021 alcance nuevos niveles de inmersión, jugabilidad y funcionabilidad. En teoría todo esto suena muy bien, pero ¿realmente se aprovechan las nuevas capacidades del PlayStation 5 y Xbox Series X|S? Te puedo adelantar que sí, aunque definitivamente creo que hubo potencial para ir todavía más allá en cuanto a todos estos elementos. ¿Por qué lo digo? En esta reseña te lo explico a detalle.

Braking Point, un modo historia hecho y derecho

Sin temor a equivocarme puedo decir que Braking Point es, sin duda alguna, la mayor novedad de F1 2021. Mientras que en F1 2020 teníamos el llamado modo ‘My Team’, que te permitía construir tu propio equipo desde cero, conseguir patrocinios y reclutar múltiples estrellas de la F2, acá tenemos un modo historia completamente desarrollado.

Cuando digo completamente desarrollado, lo digo en serio. Similar al modo historia que se nos presentó en FIFA 17 con ‘El Trayecto’, Braking Point es una experiencia con una narrativa lineal, cinemáticas y un desarrollo de personajes bastante decente.

En Braking Point interpretamos a Aiden Jackson, un joven corredor de la F2 que eventualmente llega a la F1 en tan solo tres temporadas. De esta forma, Jackson consigue llamar rápidamente la atención de los medios, y sí, las relaciones públicas juegan un importante papel aquí.

Eventualmente deberás participar en conferencias de prensa, entrevistas y demás actividades mediáticas. Pero como te decía antes, la historia sigue una estructura totalmente lineal por lo que tus acciones o respuestas realmente no tienen un fuerte impacto dentro de la misma.

Jackson tiene como antagonista a Devon Butler, otro joven piloto a quien deberemos superar a lo largo de la historia y a quien, probablemente, recordarás como el antagonista de F1 2019. Si bien no estamos frente a una narrativa digna de algún premio, la historia tiene los suficientes giros y tensión como para mantenerte enganchado por un buen rato.

A diferencia de los otros modos de juego, muchas de las carreras en Braking Point ya vendrán con circunstancias y condiciones de victoria pre-definidas. Con esto me refiero a que, para alcanzar la victoria, no siempre deberás terminar en primer lugar. Ciertos objetivos requieren rebasar a determinado piloto, o terminar alguna carrera en tiempo límite. Esto hace que cada carrera se sienta única e interesante, aunque en ocasiones algunas de estas condiciones pueden llegar a sentirse bastante injustas, especialmente para los principiantes.

A pesar de que es posible elegir el nivel de dificultad para Braking Point, esto no afecta en lo absoluto a las condiciones de victoria, porque evidentemente están ligadas con la historia. Esto también significa que la curva de dificultad puede estar un tanto desequilibrada, especialmente para jugadores novatos como es mi caso.

A pesar de esto, el juego cuenta con los suficientes tutoriales y opciones de accesibilidad para hacer de la experiencia lo más disfrutable posible para todo tipo de jugadores. Evidentemente, aquellos que estén buscando un reto podrán encontrarlo, mientras que aquellos que estén buscando aprender los diferentes sistemas del juego no deberían tener mucho problema haciéndolo.

F1 2021 trajo de regreso el split-screen con My Team

El modo My Team regresa en F1 2021, para sorpresa de absolutamente nadie. Pero en esta ocasión, lo que lo hace diferente es que ya se puede jugar con otra persona, ya sea de forma cooperativa o competitiva.

Podrás aceptar diferentes contratos, y cambiar de equipos, haciendo de la experiencia algo mucho más dinámico y entretenido. Por supuesto, todavía es posible jugar en individual, pero créeme cuando te digo que jugar con algún amigo puede llegar a ser algo sumamente divertido.

El poder jugar con alguien más también implica el regreso del famoso modo split-screen, o pantalla dividida como se le conoce en español. Este modo es ideal para jugar con amigos o familia, y me alegra decir que técnicamente, no tuve mayores problemas corriendo el juego así. El único inconveniente que experimente fue unas cuantas caídas en los FPS cuando terminaba una carrera, pero fuera de eso, se trató de una experiencia realmente fluida.

Otras de las novedades que se implementaron para el modo My Team en F1 2021 incluyen un nuevo sistema de Research & Development, o R&D. Anteriormente, tenías un árbol de habilidades, muy parecido a algún RPG tradicional, pero ahora este sistema ha sido renovado por completo con estadísticas mucho más precisas que te indican tu progreso en diferentes áreas del vehículo, y que al mismo tiempo sirven como indicadores para que conozcas lo mucho o poco que debes progresar en determinada categoría para avanzar.

La administración del dinero también juega un papel importante en el modo My Teams, pues ahora deberás ser todavía más cuidadoso con la implementación de actividades diarias que debes completar para un mayor rendimiento de tu escudería. Estas actividades involucran la compra de nuevas computadoras o materiales de producción, y de ti depende elegir en qué gastar tu dinero. No existe realmente una buena o mala decisión en cuanto a estas actividades, simplemente debes elegir lo que mejor consideres para tu equipo.

Por último, se añadió una nueva estadística llamada Focus, la cual está determinada por el tipo de respuesta que des en las conferencias de prensa, hasta tus resultados en la pista y el tipo de auto que manejes. Entre más alto sea tu nivel de concentración, el piloto tendrá un mayor desempeño en la pista, y mientras más bajo sea, su rendimiento igualmente bajará.

Conservando y mejorando la accesibilidad

La saga de F1 siempre ha sido pensada para los veteranos y seguidores del deporte en el mundo real. Definitivamente sonaría como algo complicado que alguien entre a una tienda de videojuegos y casualmente se compre alguno de estos juegos solo para probarlo. Bueno, en caso de que eso suceda, desde F1 2020 se han integrado una serie de opciones de accesibilidad para facilitar la experiencia a los nuevos usuarios, y siendo yo uno de estos, me alegra decir que dichas opciones están de regreso en F1 2021.

En cada carrera tendrás la posibilidad de elegir entre Casual, Desafiante o Difícil, pero al mismo tiempo, tú puedes configurar manualmente algunas de estas asistencias para una experiencia más hecha a tu medida. Por ejemplo, puedes ajustar qué tanto requieres del asistente al momento de dar curvas o si prefieres que tus autos se controlen con una transmisión totalmente automática o parcial. Las opciones de accesibilidad que teníamos en F1 2020 han sido mejoradas en esta nueva entrega.

Por supuesto, los veteranos de la franquicia no tienen de qué preocuparse, pues también pueden hacer que la experiencia sea algo mucho más realista y complejo. Recordemos que el juego también está pensado para ser jugado con un volante pedales de carrera, incluso añade tecnología de eye tracking para quien guste hacer uso de ella. Si lo que buscas es un reto, entonces puedes quedarte tranquilo con F1 2021.

Evidentemente, el multijugador forma una gran parte de la experiencia en los juegos de F1, y para novatos, este terreno puede ser sumamente aterrador. Claro que no es posible ajustar la dificultad para el multijugador, así que aquellos que estén acostumbrados a jugar en modo Casual tendrán un desafío más amplio en el online, pero no dejes que esto te intimide.

Como jugador casual, incluso yo obtuve unas cuantas victorias en el multiplayer, aunque eso sí, debido a que tuve oportunidad de jugar F1 2021 anticipadamente, los tiempos de emparejamiento resultaron ser un tanto largos. Obviamente este problema se resolverá en cuanto el juego completo ya esté disponible para todo el público, así que no tienes de qué preocuparte. La mala noticia es que, al momento de hacer esta reseña, no existe la posibilidad del cross-play, por lo que tú y tus amigos deberán tener el juego en la misma plataforma para poder jugar entre ustedes de forma online.

¿Aprovecha el poder de las nuevas consolas?

Como te lo mencionaba al principio de esta reseña, F1 2021 es el primer juego de la franquicia en llegar al PlayStation 5 y Xbox Series X|S, y sí, realmente aprovecha el poder de este nuevo hardware. O al menos eso parece.

Es importante mencionar que esta reseña la hice jugando en PC, así que no puede contarte de primera mano qué tan bien funciona el título en las nuevas plataformas. Pero de acuerdo con sus desarrolladores, F1 2021 tiene dos diferentes modos de rendimiento en PS5 y Series X. El primero de ellos permite al juego correr en resolución 4K y 60 cuadros por segundo, mientras que el segundo alcanza hasta los 120FPS en resolución 2K. Vale la pena aclarar que necesitas de un monitor compatible con los 120Hz, de lo contrario no tendrá caso este modo. En el caso del Series S, estarás limitado únicamente a 1080p y 60FPS.

En el caso del PS5, Codemasters ha prometido que F1 2021 hace uso de las funcionalidades únicas del DualSense, como la retroalimentación háptica y los gatillos adaptables. Repito, no sé qué tan bien esté implementado esto, pues a pesar de usar el DualSense en PC, no es compatible con estas funciones.

Visualmente, F1 2021 luce tan bien como lo hacía el año pasado, pero las nuevas consolas definitivamente le dan un fuerte impulso en temas gráficos. No solo se redujo considerablemente los tiempos de carga, sino que las texturas, los modelos de los pilotos, y el daño visible en los autos también se mejoró sustancialmente.

En conclusión, yo diría que F1 2021 hace buen uso de todo lo que nos ofrecen el PS5 y Series X, además de que existe la posibilidad de mejorar gratuitamente tu copia de PS4 o Xbox One a esta nueva.

No hay muchos bugs, pero…

A lo largo de mi experiencia con F1 2021, la verdad es que casi no me encontré con muchos bugs o glitches en el camino, pero sí hubo unos cuantos que vale la pena mencionar. En realidad, la mayoría de ellos fueron visuales, y solo uno me afectó a nivel técnico.

Durante el modo Braking Point hubo instancias en las que el audio del juego no estaba en sincronía con el movimiento facial de los personajes, provocando una distorsión extremadamente notable. Esto no me ocurrió tan seguido, pero cuando llegaba a ocurrir, bastaba con salir al menú principal, reiniciar la sesión, y listo. Por otra parte, en las competencias individuales los pilotos se llegaban a mover de forma extraña durante las animaciones previas a la carrera, y a veces esto también incluía a las animaciones faciales.

A nivel técnico, tuve una situación bastante extraña en la que mi control a veces se desconectaba a media carrera. Probé con un DualSense y con un control de Xbox para determinar si el problema tal vez era de mi parte, pero tras probar estos controles en otros juegos, parece que el problema en realidad era de F1 2021. No me pasó muy seguido, y cuando pasaba el juego se pausaba automáticamente para darme oportunidad de reconectar el periférico. Suena como algo que posiblemente podría ser solucionado con un parche el día de su lanzamiento.

En general, F1 2021 es una experiencia que se ve que sí atravesó un intenso proceso de Q&A, y solo quedaron restantes algunos bugs que fácilmente podrían ser solucionados.

Me alegra decirte que F1 2021 es un paso en la dirección correcta para la franquicia. La entrega del año pasado introdujo varias novedades que fueron muy bien recibidas por la comunidad, y con este nuevo juego se tomaron esas funciones y se mejoraron.

A esto le sumamos un modo historia completamente desarrollado para quien disfrute de una narrativa más lineal y cinematográfica, con personajes decentemente desarrollados y una rivalidad que bien podría prestarse para adaptar a la pantalla grande.

Por si eso fuera poco, el poder del nuevo hardware permite que F1 2021 corra y luzca mejor que antes. Sin duda, estamos frente a un simulador de carreras sumamente completo que no solo será disfrutado por veteranos, pues gracias a sus opciones de accesibilidad, los novatos tendrán un rato más agradable con él.