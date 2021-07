Nintendo se rehúsa a revelar si los Joy-Con del Switch OLED tendrán drift o no

El Joy-Con Drift es uno de los mayores problemas de Nintendo en la actualidad, y parece que no hay planes para corregir este error en un futuro cercano. Con la llegada del nuevo Switch OLED a solo unos meses de distancia, muchos se preguntan si los controles de la consola se salvarán del horrible destino que les depara o no. Ante estas cuestiones, la Gran N ha decidido dar una respuesta.

Recientemente, The Verge, así como otros medios, cuestionaron a Nintendo sobre los Joy-Con del Switch OLED. Si bien la compañía japonesa había dejado en claro que estos controles serán similares a los que encontramos en la actualidad, algunas esperan que esto se refiera a la funcionalidad y diseño, dejando el espacio necesario para corregir el infame drifting. Esto fue lo que comentó la Gran N al respecto:

“La configuración y la funcionalidad del control Joy-Con no cambiarán con el Nintendo Switch (modelo OLED). La configuración y la funcionalidad es la misma que la de los mandos Joy-con para la consola Nintendo Switch. En Nintendo, nos enorgullecemos de crear productos de calidad y los mejoramos continuamente. Somos conscientes de los informes de que algunos Joy-Con no han respondido correctamente. Queremos que nuestros consumidores se diviertan con Nintendo Switch, y si algo no alcanza este objetivo, siempre los alentamos a que visiten http://support.nintendo.com para que podamos ayudar”.