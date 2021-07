Por años, el debate de la dificultad ha sido uno de los más controversiales de la industria. Mientras que muchos desarrolladores hacen lo posible por ofrecer diferentes opciones que le permitan a todo tipo de personas disfrutar de los juegos, el público reacciona negativamente a este tipo de implementaciones. Ahora, recientemente se ha revelado que Psychonauts 2 tendrá un modo de invencibilidad, para que todos los jugadores puedan disfrutar de esa entrega.

Por medio de un tweet, la cuenta oficial de Double Fine, el estudio detrás de este título, ha revelado que la esperada secuela contará con un modo de invencibilidad, con el cual se podrá experimentar la historia de este título, sin la preocupación de perder vidas de forma constante. Esto fue lo que se comentó:

If you beat Psychonauts 2 with the invincibility toggle on, you still beat P2. https://t.co/OinBv1nuNr

Como era de esperarse, los comentarios negativos no se hicieron esperar, y varias personas comenzaron a señalar que la dificultad es una forma de demostrar su habilidad. En respuesta, Double Fine compartió un tweet en donde se burlan de este tipo de argumentos:

“Uh, perdón, vencí a Sword Guy Serious Time en un modo duro sin golpes y si no lo has hecho, no te respeto, y ¿puedes comentar sobre estas cosas si no eres Diamond Six Rank en shooty mcBlam? No lo creo’

"uh, excuse me I beat Sword Guy Serious Time on a no hit hard mode and if didn't do that I don't respect you. and like, can you even comment on things if you're not diamond six rank in shooty mcBlam? I don't think so"

cool bud. you're soooo cool! 🙃

— Double Fine (@DoubleFine) July 9, 2021