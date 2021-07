Sitio de PlayStation filtra la existencia de una beta para Gran Turismo 7

Originalmente, Gran Turismo 7 iba a estar disponible este año en PS4 y PS5. Sin embargo, los problemas ocasionados por la pandemia obligaron al equipo de desarrollo a retrasar el juego hasta el 2022. Afortunadamente, los fans de esta serie parece que sí podrán disfrutar de esta entrega en 2021, ya que se han filtrado los planes para una beta.

De acuerdo con GTPlanet, el sitio oficial de Experience PlayStation nos da la oportunidad de registrarnos para una beta de Gran Turismo 7 en PS5. Lo único que necesitas hacer es ingresar a este sitio, hacer clic en ‘Comenzar búsqueda’, luego diríjase a ‘Campañas relacionadas’, ir a ‘Italia Quest’, y seleccionar ‘Gran Turismo Quest’.

Al realizar este proceso, obtendrás un código para la beta en PS5. Sin embargo, la información que se proporciona no sirve, y la beta aún no está disponible. Si bien por el momento no hay un comunicado oficial, parece que solo es cuestión de tiempo antes de ver un anuncio de algún tipo. Esperemos que los detalles salgan a la luz en los próximos días u horas.

Vía: GTPlanet