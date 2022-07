Hands On – Saints Row

Regresando la serie

Como industria, los videojuegos han madurado y crecido exponencialmente en los últimos años. Para nada es el mismo medio que tenemos actualmente, a lo que veíamos hace 10 ó 15 años. Para prueba de lo anterior tenemos la tendencia de los reboot o reinicies de franquicias enteras; es decir, se deja de lado cualquier idea de secuela para iniciar desde cero. Claro que lo más fácil es pensar que todo se trata de una movida de marketing y a pesar de que en efecto, estas decisiones tienen mucho que ver con lo comercial, es innegable que lo artístico también tiene un peso importante. Luego de cuatro juegos exitosos y un desastroso spin-off, la gente de Volition ahora bajo las alas de Deep Silver, está lista para que Saints Row regrese con un completo lavado de rostro, uno que apuesta por nuevas cosas y a la vez, regresa un poco a sus raíces sabiendo que estamos en tiempos muy diferentes a los que hacer chistes misóginos y tener un tono vulgar, no tenía consecuencia alguna. Hace unos días pudimos viajar a Las Vegas, Nevada para probar de primera mano esta nueva propuesta. ¿Qué tal está? ¿Qué tanto aporta a su género y a su serie? Te lo contamos todo en nuestro previo especial.

Los llamados sandbox han mutado muchísimo en poco tiempo, al punto de que ya es mucho más común solo usar el término de “juego de mundo abierto”. De hecho, creo que lo más correcto es ya separar ambos términos. Un sandbox es un título en donde se apuesta por completo por darle toda la libertad posible al jugador si de mecánicas de juego hablamos, esto al punto de que las cosas puedan perder sentido todo en pro de la diversión y del gameplay. Cosas como Just Cause y por supuesto, los Saints Row, son representantes claros de toda esta forma de diseño que te estoy describiendo. Por supuesto y como ya te lo comentaba, las cosas han cambiado y la percepción de este tipo de títulos no es la misma de la de hace unos años, por lo que indudablemente, Volition tiene enfrente un enorme reto, uno que para serte sincero, no sé si vayan a poder superar, pues es claro que su presupuesto no es tan amplio como en otras ocasiones y que sus ideas de “innovación”, son cosas que ya habíamos visto de alguna u otra manera y que en esta nueva entrega, simplemente están siendo estiradas.

A la segura

Después de haber pasado alrededor de cuatro horas con el nuevo Saints Row, creo que la mejor manera de describirlo es diciendo que estamos frente a un sandbox que tiene como principal característica el ofrecernos un muy profundo sistema de personalización tanto de nuestro personaje, como de la ciudad que vamos a recorrer. De ahí en fuera, me cuesta trabajo pensar en algo que haya visto distinto dentro del juego en este tiempo, pues es importante recalcarlo de nuevo, este artículo solo corresponde a una vista previa y a impresiones preliminares. En realidad, nuestra opinión definitiva no estará llegando hasta dentro de una semanas más cuando ya hayamos jugado el producto terminado.

En el nuevo Saints Row visitamos la ciudad de Santo Ileso, la cual, está claramente inspirada en diferentes lugares como Las Vegas, ciudades fronterizas de México y mucho más. Acá te puedes empezar a dar cuenta de que para este juego, Volition tomó ideas de todos lados, lo cual, a veces le funciona y a veces no tanto. Dicha urbe del sureste mexicano está siendo peleada por tres facciones distintas, cada una con todas las intenciones de hacer lo que sea necesario para acabar con sus rivales y así, quedarse con el control de todo.

Aquí es donde entramos nosotros como jugadores. Tomamos el control de un personaje que forma parte de una de estas facciones, de Marshall Defense Industries para ser exactos, esto mientras vivimos con roomies que también están en medio de toda esta guerra, pero formando parte de los rivales. Sí, básicamente duermes con el enemigo. El tema aquí es que estos personajes predeterminados y previamente diseñados con personalidades sumamente marcadas, se ven a sí mismos como meros empleados, por lo que conforme va avanzando la historia, comenzamos a convertirnos en los líderes de una cuarta facción: The Saints. Nuestra labor, acabar con nuestros enemigos para convertirnos en el único jefe de Santo Ileso y sus alrededores.

Como seguramente ya lo has visto en los materiales promocionales del juego y claro, como ya te lo comenté, la más grande característica de este nuevo Saints Row es su altísimo grado de personalización. Casi desde el inicio de la aventura, se nos da acceso a su súper robusto sistema de edición de personaje, el cual, nos deja cambiar cosas muy generales que van desde distintos peinados y tipos de cabello, hasta locuras como el tamaño de genitales, color de pestañas, tipo de iris y mucho más. De verdad, si lo tuyo es andar cambiando hasta el más mínimo detalle estético de tus personajes, aquí encontrarás una de las herramientas más sofisticadas de todo el medio. De verdad, es muy impresionante todo lo que te deja cambiar.

Hace unos momentos te comentaba que la ciudad también se podrá ir modificando a nuestro placer conforme nos vayamos haciendo más importantes; sin embargo, por el tiempo de juego, no pudimos llegar a ese apartado de la experiencia y no te puedo decir mucho más al respecto, pero en entrevista, su director creativo nos aseguró que Santo Ileso no será para nada la misma comenzando el juego, que cuando ya lleves varias horas dentro de toda la acción.

Pero bueno, ¿qué fue lo que jugamos en nuestro primer encuentro con el nuevo Saints Row? Tuvimos la oportunidad de jugar las primeras horas de la aventura, las cuales fueron… mixtas. Por un lado, las misiones de la línea principal me parecieron planas y sin mucho qué aportar, pues básicamente solo se apostó por usar el no tan destacado sistema de disparos en tercera persona con el que cuenta el juego. Lo que te quiero decir con esto es que la mayor parte del tiempo me sentí jugando un shooter en tercera persona con poca personalidad y al que siento, le habría venido muy bien un sistema de cobertura porque no, no hay manera de cubrirse, solo te puedes agachar y rodar para evitar agresiones enemigas. De este lado, lo que sí me gustó fue el poder hacer un finisher melee al acercarme a los enemigos o por qué no, utilizar alguna de mis habilidades especiales como tomar a algún rival, meterle una granada en el trasero para después aventarlo a sus compañeros y así, generar varias muertes en un mismo movimiento.

El tono en general del juego me recordó bastante a los dos primeros títulos de la serie en donde por un lado tienes comedia y momentos totalmente absurdos y por el otro, ciertos toques de seriedad que buscan darle mayor dimensión a la historia y a los personajes que en ella se nos presentan. Si eres fan del nivel de demencia y momentos over the top que alcanzan la tercer y cuarta entrega, acá simplemente no creo que los vayas a encontrar. Es claro que se decidió ponerle un freno a lo políticamente incorrectos que eran estos juegos. Claro que acá seguimos teniendo cosas como la glorificación de la narco cultura y demás temas que podrían ser no tan agradables para algunos.

Dejando de lado lo anterior, te cuento que Saints Row toma un tono mucho más agradable cuando finalmente se nos deja un tanto sueltos en su mundo abierto. Cosas como tener una estación de radio dedicada a música regional mexicana, es algo que indudablemente le da otra dimensión al título. La verdad es que no deja de parecerme completamente bizarro el estar escuchando Las Mañanitas en mariachi dentro de un videojuego. Sí, las estaciones de radio son una de las grandes estrellas del juego.

Pero ¿qué hay de las actividades secundarias? Pues bien, aquí es donde la verdad, decidí pasar la mayor parte de mi tiempo, pues como te comentaba, no fui muy fan de cómo se sienten los disparos. Cosas como lanzarte desde un helicóptero con un traje de ardilla voladora hacia unos techos para eliminar unas antenas, tener que llegar del punto A al punto B en un auto antes de que se agote el tiempo sin indicaciones de qué camino tomar, o pilotear un helicóptero para robar un auto blindado y las ganancias de varios casinos, son solo algunas de las cosas opcionales que Santo Ileso tiene para nosotros. Nada tan espectacular, pero indudablemente algo que disfruté bastante.

A nivel de gameplay, diseño de misiones y en general de su mundo abierto, me parece que Saints Row es un juego que se va a la segura. Sí, está todo el tema de su alta personalización que habrá que ver cómo evoluciona, sobre todo cuando se nos deje comenzar a editar la ciudad en sí, pero por ahora, te diría que para nada es algo que venga a cambiar la manera en la que vemos a este tipo de juegos. La buena noticia acá es que lo que probé, se siente sólido y funcional y estoy seguro, será del gran agrado de quien justamente está buscando un juego con esta formas e ideas.

Compromiso gráfico

Actualmente, la industria AAA y AA de videojuegos se encuentran en toda una encrucijada. La generación del PS5 y Xbox Series X|S está cerca de cumplir su segundo año de vida y nos queda claro, el PS4 y Xbox One aún no tienen planes de tirar la toalla. Dicho asunto tiene cosas muy positivas pero también, algunas que indudablemente están retrasando el verdadero salto a estas nuevas tecnologías. En nuestro tiempo con Saints Row pudimos probar su versión de PC, misma que nos dejó claras un par de cosas. Lo primero es que como ya te lo detallaba, el presupuesto del juego no es tan amplio con otras ocasiones y lo segundo, justamente tiene que ver con que Volition no puede presentar algo más sofisticado en temas de presentación audiovisual gracias los sacrificios que se tienen que hacer para que todo funcione en el hardware de pasada generación.

Saints Row no es un juego que se vea mal, no. Simplemente es uno que se queda muy lejos de impresionar de cualquier forma. Se siente como de los primeros juegos de la generación pasada, no mucho más. Texturas planas, animaciones poco fluidas, baja densidad de NPCs y demás elementos, hacen que el juego brille poco en lo visual. De igual forma, noté una mezcla de audio totalmente plana y sin volumen. Los disparos no sienten con peso y a pesar de que en pantalla pueden estar pasando muchas cosas al mismo tiempo, poco podía percibir en mis oídos. Asumo que jugamos una versión vieja del juego, pero no creo que en este apartado cambie demasiado y seguramente, tendremos algo muy similar en PS5 y Xbox Series X|S: un juego que no se ve ni se escucha de nueva generación.

De lado de los bugs, la verdad es que sentí un juego bastante limpio. Claro que como te decía, para este tipo de eventos, normalmente se usan builds un tanto viejos, por lo que sí me topé con cosas como NPCs que se atoraban con el terreno o con algún objeto al momento de correr, o ítems que atravesaban a cualquier otro elemento de mi personajes. Estoy seguro de que este tipo de complicaciones técnicas, al final serán corregidas para que tengamos una experiencia bastante pulida.

Del lado de la dirección de arte, siento que justamente por el alto grado de personalización que hay tanto de nuestro protagonista, como de la ciudad, todo está por todos lados haciendo que en su estética, no se vea una visión clara. En un momento puedes estar en esta zona de Santo Ileso que se asemeja a un pequeño pueblo fronterizo de México y en el siguiente, en un lugar lleno de rascacielos que más bien me recordó al centro de Chicago. No vi una cohesión ni objetivo concreto del look & feel de la experiencia. Soy poco fan de esta aproximación, pero repito, creo que todo tiene que ver con que al final, nosotros los jugadores seremos los que decidamos cómo es que va a sentir nuestra ciudad.

Sobre rieles

Saints Row es una apuesta a lo seguro. Es la llamada “comfort food” para quien gusta de estos mundos abiertos altamente sistemáticos en los que vas a pasar una gran cantidad de tiempo persiguiendo iconos de todo tipo dentro de un mapa. Me preocupa enormemente lo genérico que se siente su sistema de disparos y cómo es que se va a recargar en esa mecánica en específico para las misiones principales de la aventura. Espero que la variedad de ideas ayuden un poco al gameplay. Igualmente me queda la tentación de qué tanto impactará a la experiencia todo el tema de la personalización de la ciudad, elemento en donde probablemente, el título pueda encontrar sus personalidad.

Sin duda la pasé bien en estas primeras horas con el juego. Por supuesto, queda por ver qué tanto van a evolucionar y a cambiar las cosas en el resto de la aventura, lo cual, al final, será lo que de verdad dicte si estamos o no frente a un juego que valga la pena. Lo que sí te puedo adelantar es que si te gusta la serie o en general este tipo de sandbox y mundo abierto, lo más seguro es que aquí encuentres algo de valor. Si por el contrario, eres de lo que está buscando algo marcadamente más moderno e innovador, y estás cansado de los juegos de mundo abierto sistemáticos, dudo que el nuevo Saints Row te vaya a ofrecer algo de tu gusto.

Saints Row está programado para salir este 23 de agosto en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.