¿Por qué el nuevo Saints Row es un reboot?

Saints Row llegó al mercado en 2006, y recibió varias secuelas. Sin embargo, el nuevo título de este año será un reboot, y no una entrega numérica. Sin duda alguna, una decisión que no muchos veían venir, especialmente considerando que no hay un gran vínculo narrativo en la serie. De esta forma, recientemente tuvimos la oportunidad de hablar con Brian Traficante, Director Creativo de este juego, para aclarar esta gran duda.

Aunque aún falta poco más de un mes para la llegada del reboot de Saints Row, recientemente tuvimos la oportunidad de viajar a Las Vegas para probar anticipadamente este esperado título. Fue aquí en donde se presentó la oportunidad de hablar con Traficante sobre cómo es que se optó por un reboot en lugar en un juego numérico. Esto fue lo que nos comentó:

“Vimos esos viejos juegos como capítulos en el universo de Saints Row, esa era la historia que contamos. Terminábamos un capítulo y seguíamos al siguiente. No sentimos la necesidad de continuar la narrativa desde esa perspectiva. La oportunidad de regresar a Saints Row fue fantástica, nos alejamos por casi 10 años de la serie. Saints Row forma parte del ADN del estudio. Al tener la oportunidad de contar algo totalmente diferente, y aplicar lo que somos hoy en día a lo que Saints Row es, conservando ese ADN familiar, no queríamos hacer algo que no se sintiera natural para un juego de la serie. Comenzamos con conversaciones sobre multiverso, secuelas, en algún punto nos llamamos ‘cinco’, por qué tal vez si éramos el quinto, pero mientras más investigamos, más nos encontramos con topes que con oportunidad. Topes de continuidad, o problemas que los jugadores tendrían al cambiar algún personaje o experiencias de la serie. Cambiar solo por cambiar no se siente bien. Al regresar, al usar todas las herramientas que están al centro de lo que es un juego de Saints Row, teníamos la confianza de que lo podemos hacer otra vez, y hacerlo con nuevos personajes y lugares, porque nos hemos convertido en maestros en la receta de Saints Row”.

Queda claro que Saints Row III y IV fueron productos de la época tanto como lo es este reboot. Sin embargo, los tiempos cambian, y con ello la aproximación a la serie. Es así que este título aún conservará la esencia de lo que es Saints Row, pero con una serie de modificaciones que reflejan el estado actual del estudio. Una razón bastante válida para ser un reboot.

Saints Row llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 23 de agosto de 2022. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestro hands-on de este juego. De igual forma, Traficante nos revela cómo es que lanzar el juego en dos generaciones afectó el desarrollo.

Más que ser un clon de GTA, como se le consideró a la serie por tanto tiempo, parece que el reboot está tomando más inspiración de los juegos de Ubisoft, específicamente, Far Cry. Será interesante ver cómo es que le va a esta entrega en solo unas semanas.

Vía: Atomix