Hands On – Halo: Campaign Evolved

Una vez más

Sabemos perfectamente que la tendencia de los llamados remakes, remasters, ports o como les quieras decir, es algo que siempre ha estado dentro de la industria y que ahora más que nunca, se ha convertido en un importante recurso para que los publishers puedan sacar algo de beneficio extra haciendo inversiones menores y de poco riesgo. Por supuesto, esto también lo podemos ver como una gran oportunidad para que nuevas generaciones jueguen lo de antaño o por qué no, como posibilidad de disfrutar títulos clásicos sin mucho esfuerzo en plataformas modernas. No obstante, también existe una línea un tanto delgada entre buenas prácticas que le hagan bien al medio, y una obvia falta de ideas para hacer cosas genuinamente nuevas. Montándose en todo esto, Xbox ha tomado la determinación de volver a rehacer el juego que le dio vida a su más icónica franquicia. ¿Qué tal pinta toda la propuesta de Halo: Campaign Evolved?

A pesar de estar teniendo un 2025 bastante activo con todo tipo de publicaciones, sabemos perfectamente que las cosas al interior de Xbox están lejos de ser ideales. Constantes cambios de rumbo, promesas no cumplidas y demás elementos, nos dejan claro que la división de gaming de Microsoft atraviesa por lo que es probablemente, uno de sus peores momentos. Indudablemente, parte importante de lo anterior tiene que ver con fallas gerenciales que llevaron a que 343 Industries, estudio insignia de los Xbox Game Studios, tuviera que ser reestructurado por completo con todo y cambio de nombre. Después de un largo tiempo sin nada de información al respecto de esta nueva etapa de los ahora llamados Halo Studios, finalmente se ha dado a conocer Halo: Campaign Evolved, nuevo remake de Halo: Combat Evolved luego de aquella primera revisión de 2011 para Xbox 360 conocida como Halo: Combat Evolved Anniversary.

En Unreal 5

Halo siempre tendrá un lugar sumamente especial para muchos de nosotros. Ese primer acercamiento que tuvimos con Halo: Combat Evolved en el Xbox original fue sumamente impactante. No solo por cómo se veían las gráficas del juego en ese momento, sino por lo indescriptiblemente divertido que era, y lo épico que se sentía todo su universo. Una nueva fuerza dentro de los videojuegos había nacido en 2001 que a lo largo de esa década, se convirtió en leyenda, al punto de que muchos aseguraban que los marines espaciales eran el único y verdadero futuro de la industria. Por diferentes razones, la tracción se perdió y luego de que Bungie, estudio creador de la saga, se separara de ella y de Xbox, vino un marcado declive que actualmente podríamos decir, está en su punto más bajo.

Hace tan solo un par de días tuvimos la oportunidad de jugar por primera vez Halo: Campaign Evolved, título recientemente anunciado por parte de Xbox que marca el primer paso de los Halo Studios luego de haber dejado el nombre de 343 Industries. La verdad es que quedamos muy sorprendidos al saber que la apuesta era otro remake de Halo: Campaign Evolved, cuando cosas como Halo 3, Halo 3: ODST o claro, Halo: Reach, no han sido renovados desde sus estrenos originales más allá de los retoques de la Master Chief Collection. Por supuesto, esto en medio de las fuertes especulaciones sobre que ya se está trabajando en un título completamente nuevo de la saga luego de todos los problemas que se tuvieron con Halo Infinite.

Vayamos directamente al grano ¿Qué es exactamente Halo: Campaign Evolved? La respuesta es que estamos ante un nuevo remake visual de Halo: Combat Evolved, primer título de la franquicia lanzado originalmente en 2001 que cuando cumplió 10 años, tuvo su primer remake bajo el nombre de Halo: Combat Evolved Anniversary. En esta ocasión, se echa mano de Unreal Engine 5, esto claro, luego de que justamente se anunciara que el estudio desarrollador finalmente había tomado la determinación de dejar de utilizar su motor gráfico propio tras todos los problemas que le presentó durante la creación de Halo Infinite.

El resultado, de acuerdo con la demostración que pudimos probar, es sumamente destacado. Halo: Campaign Evolved luce y se escucha muy espectacular y casi como si estuviéramos frente a un juego completamente nuevo. Además de que básicamente todas las texturas, modelos de personajes y escenarios fueron hechos desde cero, cosas como sus cinemáticas y animaciones fueron renovadas para alcanzar estándares actuales de un AAA. Ni qué decir de la música que fue reorquestada y que la verdad, suena mejor que nunca. Ese tema principal de Halo compuesto por Martin O’Donnell, simplemente no se hace viejo. Importante mencionar que a diferencia de lo que se podía en Halo: Combat Evolved Anniversary de cambiar entre gráficas modernas y clásicas con el toque de un solo botón, acá no es posible, al menos no esta demostración.

Este primer encuentro con Halo: Campaign Evolved lo hicimos en un Xbox Series X, el cual, desplegó todo de una gran forma en una resolución que de acuerdo a lo que pudimos apreciar, era de 4K o al menos muy cercana a esa resolución. Del lado del rendimiento se tiene como objetivo los 60 cuadros por segundo, mismos que fueron generalmente estables pero sí con caídas muy notorias, esto claro, bajo el entendido de que estamos ante una versión bastante preliminar del producto final, mismo que confiamos, no tendrá estas complicaciones técnicas.

Hablando de complicaciones técnicas, nos topamos con un par de bugs muy molestos. Uno de ellos tiene que ver con que los enemigos no tiraban sus armas al ser eliminados, dejándonos en más de una ocasión sin munición para seguir adelante. El otro era la falta de indicadores de que una granada estaba cerca de nosotros a punto de explotar para eliminarnos, causando varias muertes totalmente injustas. Repito, seguro en la versión final de Halo: Campaign Evolved esto no estará, pero me pareció importante que lo supieras.

Sobre el tema del core gameplay como tal, la cosa se ha dejado prácticamente intacta, pero con el esquema moderno de controles de la saga, es decir, para apuntar, usas el gatillo izquierdo del control. Halo: Campaign Evolved se sigue sintiendo como ese primer Halo que nos enamoró a muchos, cosa que creo, es una buena noticia por un lado, pero tal vez no tan buena por el otro. Me refiero a que si bien, no deja de ser un FPS muy divertido en pleno 2025, también es muy sencillo notar que cosas como el diseño de sus niveles o comportamiento de sus enemigos, son de algo diseñado hace casi 25 años.

Pasemos a hablar un poco sobre el contenido de Halo: Campaign Evolved, así como de sus extras. Lo primero que hay que decir al respecto es que las 10 misiones del juego original están de regreso para poderse disfrutar en cooperativo en pantalla dividida con un amigo más de forma local en la misma consola, o con hasta tres acompañantes a través de internet. Lo interesante acá es que se nos presentarán tres misiones completamente nuevas que ocurren antes de la historia principal. Desafortunadamente, en esta demostración no pudimos ver estos capítulos nuevos, solamente jugamos la icónica misión de The Silent Cartographer a la cual, no le detectamos ninguna diferencia a comparación de la original.

De acuerdo con lo que jugamos y la información que recibimos por parte de Xbox, eso sería todo en temas de contenido y extra de Halo: Campaign Evolved, sin contar la opción que se tendrá para hacer un remix de las misiones de la campaña para darle cierto giro y aumentar el reto de los niveles. La verdad es que me hubiera encantado poder tener documentos de diseño del juego original, soundtrack o cualquiera de estos elementos que ya se han vuelto comunes en este tipo de relanzamientos. ¿Será que ese material se quedó en manos de Bungie y por ende, de PlayStation?

¿Cuándo nos van a emocionar?

La situación de Halo me sigue preocupando enormemente. A pesar de que con Halo 4, parecía que 343 Industries era el estudio indicado para seguir con el legado de Bungie, su paso en todos estos años nos ha demostrado en más de una ocasión que probablemente, el reto sea demasiado para ellos. No me malinterpretes, este primer encuentro con Halo: Campaign Evolved ha sido generalmente bueno y creo que se estará entregando un producto de mucha calidad, pero durante mi sesión, tampoco pude dejar de pensar en que el contenido presentado ya lo había disfrutado decenas de veces y lo increíble que me parecía que si se iban a ir de nuevo por la ruta de los remakes, por qué no mejor tomar a algo como Halo 3 o Halo: Reach.

Por el momento, solo sabemos que Halo: Campaign Evolved saldrá en algún punto de 2026 para Xbox Series X|S, así como para PC, luciendo la novedad de que también tendrá versión de PS5, la cual, marca una nueva era, pues es la primera vez en la historia que Master Chief pisa una plataforma de PlayStation. En qué tiempos estamos viviendo. ¿Será mucho pedir también su llegada a Switch 2?



