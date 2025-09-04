¿Qué tal está Final Fantasy VII Remake en Switch 2?

¿Ports imposibles?

Algo que definitivamente no se esperaba durante el periodo de vida del primer Switch, era ver que cosas como Doom Eternal, The Witcher 3 y demás juegos modernos considerablemente exigentes en la parte técnica, hicieran acto de presencia con versiones bastante competentes en la limitada consola de Nintendo, esto claro, impulsados por su gigantesco éxito comercial. Gracias a dicha práctica, se acuñó el término “port imposible”, pues a pesar de los muy evidentes sacrificios gráficos que se tuvieron que hacer para que fueran posibles, se entregaron experiencias mayormente jugables. Ahora con Switch 2 ya en el mercado, se espera que este tipo de productos sigan existiendo, sobre todo gracias al poder aumentado de la plataforma.

Desde el primer día en el que Switch 2 llega a nuestras manos en el mes de junio pasado, se demostró que estos “ports imposibles” seguirían siendo parte importante de la estrategia de Nintendo. Cyberpunk 2077, por ejemplo, es prueba de lo anterior y un claro mensaje de que la nueva consola es sumamente capaz de lidiar con los más grandes AAA de los últimos años. A pesar de todo esto, la verdad es que ha venido un desaceleramiento de estos productos, muy probablemente relacionado al tema de los problemas de distribución que se están teniendo de kits de desarrollo. La buena noticia acá es que finalmente, la rumoreada y muy sonada nueva versión de Final Fantasy VII Remake para la plataforma de los padres de Mario está casi lista, y durante PAX West 2025 lo pudimos probar. ¿Qué tan bien o qué tan mal está? Te lo contamos.

Square Enix está haciendo magia

Como todo en la vida, lo mejor es ser cauteloso con nuestras expectativas. Al final del día, estamos hablando de productos hechos por humanos que pueden salir para cualquier lado, incluso si hay un nombre importante detrás. Desde antes de que siquiera se anunciara Switch 2 como tal, se rumoreaba que uno de sus principales exponentes sería Final Fantasy VII Remake, sin embargo, llegó la fecha de lanzamiento y no supimos nada de dicho título. No fue sino hasta hace poco que las cosas se comenzaron a calentar bastante.

Durante la mañana del día que pasamos en PAX West 2025, nos dimos una vuelta rápida por el enorme booth de Nintendo, en donde una de las estrellas era un demo jugable de Final Fantasy VII Remake en Switch 2. Con el tiempo apretado y claro, con la idea de que más tarde lo podríamos ver con calma, simplemente lo ví a lo lejos corriendo de una gran forma y con lo que parecía ser una muy buena calidad de imagen. Simplemente no me esperaba lo que se me iba a presentar ya en la sala de prensa.

Mi reacción de asombro fue automática. Tus ojos simplemente necesitan de un par de segundos para notar la magia negra que Square Enix está haciendo con esta nueva versión de Final Fantasy VII Remake. Tanto en modo portátil, como en TV, se aprecia una preciosa imagen brutalmente nítida. Incluso te puedo semi confirmar que en portátil lo tenemos a 1080p, llenando cada pixel de la pantalla del Switch 2, mientras que en dock podría apostar a que estamos en 1440p excelente bien escalado a 4K. Sobre el rendimiento ya confirmado, se lucen unos muy estables 30 cuadros por segundo.

Claro que todo eso está muy bien pero ¿qué hay de la calidad gráfica? Todavía es muy temprano para decirlo pues nuestro encuentro fue breve de apenas 20 minutos y en la sección inicial del juego, pero si tuviera que apostar, diría que Final Fantasy VII Remake en Switch 2 va a ser algo muy cercano a verlo corriendo en un PS4 Pro, de verdad, es muy impactante la forma en la que se tomó Unreal Engine 4 y se adaptó en esta ocasión para la consola de Nintendo.

Lo que te quiero comunicar con todo lo anterior es que de lo que probamos en el showcase de Nintendo durante PAX West 2025, indudablemente, Final Fantasy VII Remake fue lo que más nos impresionó del lado técnico. Es muy llamativo lo “a la medida” que se siente esta nueva cara del aclamado juego de Square Enix y cómo aprovecha las bondades de Switch 2. Si me lo preguntas, me parece que estamos ante un port de igual o incluso de mejor calidad que lo que vimos hace un par de meses por parte de CD Projekt RED con Cyberpunk 2077.

¿Fecha de estreno? Por el momento no tenemos un día como tal confirmado, pero se nos dijo que el objetivo es que Final Fantasy VII Remake esté llegando a Switch 2 en invierno de este mismo año. Importante también recalcar que estamos ante la versión de Intergrade, es decir, se incluye el capítulo de expansión que conecta a este título con lo que fue Rebirth. Estamos muy, pero muy emocionados por ya tener esta versión y con la probablemente nula esperanza de que nos pueda llegar físico y no por medio de una Game Key Card.



