Estrella de El Manual de Ned acaba viviendo en la calle

No todos lograron triunfar

El actor Tylor Chase, recordado por interpretar a Martin Qwerly en la serie El Manual Escolar de Ned, fue identificado recientemente en un video viral donde aparece viviendo en situación de calle. La grabación, compartida en TikTok por la cuenta lethallalli, generó sorpresa entre los seguidores de la producción de Nickelodeon, quienes lo reconocieron de inmediato.

En el clip, el hombre de 36 años se presenta con ropa deteriorada y confirma ser el actor que participó en la popular serie juvenil. La publicación desató una ola de comentarios, muchos de ellos pidiendo información sobre cómo ayudarlo ante su evidente estado de vulnerabilidad.

Como respuesta, la misma usuaria que difundió el video compartió un enlace a una página de GoFundMe con el objetivo de recaudar fondos para apoyarlo. Sin embargo, la campaña dejó de aceptar donaciones poco después, lo que ha despertado dudas sobre su autenticidad y el destino del dinero recaudado.

Hasta el momento, ningún miembro del elenco de El Manual de Ned ni fuentes oficiales han confirmado la situación de Chase ni las razones que lo llevaron a este escenario. A pesar de ello, el parecido mostrado en la grabación ha sido suficiente para que el caso se vuelva tendencia.

De hecho, se dice que el elenco principal está intentando contactar con el usuario para que cuente su historia en el podcast que tienen.

Vía: M

Nota del autor: Quizá ya no tuvo mucha trascendencia en el mundo de hollywood. Quizá las sustancias lo acabaron.



