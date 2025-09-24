Llega nuevo y aterrador tráiler de It: Welcome to Derry

Ya casi llega al mundo de streaming

Quizá algunos no lo recuerden del todo, pero en estos momentos Warner está preparando una serie precuela para la franquicia de It de Stephen King llamada Welcome to Derry, la cual nos contará muchos acontecimientos de su universo antes de enfrentarse con el grupo de niños que le causarían muchos problemas al ente malvado. Y ahora que el estreno está cada vez más cerca, muchas imágenes interesantes están saliendo a la luz.

HBO ha liberado un nuevo tráiler de la serie que llegará a la plataforma el próximo 26 de octubre, justo en vísperas de halloween. La producción explorará los orígenes del aterrador Pennywise y los oscuros sucesos que marcaron a la comunidad de Derry décadas antes de los eventos narrados en las películas recientes.

El adelanto sitúa la historia en 1962, presentando a la familia Hanlon, recién llegada a la ciudad, donde pronto se ven envueltos en un ambiente hostil tanto por cuestiones sociales como por la inquietante desaparición de niños en la zona. El tráiler conecta estas desapariciones con incidentes similares ocurridos en los años treinta y principios del siglo XX, dejando claro que la maldición de Derry se repite cíclicamente.

La producción mantiene intacta la atmósfera de terror característica de la saga, con imágenes perturbadoras que incluyen casas deterioradas, neblina siniestra y niños poseídos por fuerzas desconocidas. Como era de esperarse, el avance culmina con la aparición de Pennywise, interpretado nuevamente por Bill Skarsgård, confirmando que el icónico payaso asesino seguirá siendo el eje central.

Si bien la expectativa es alta, algunos críticos han señalado dudas sobre el rumbo de la serie, ya que cada temporada estaría ambientada en periodos anteriores y podría caer en una fórmula repetitiva. Sin embargo, la oportunidad de explorar distintos contextos históricos bajo la sombra del terror de Pennywise mantiene el interés vivo entre los seguidores de King y del género de horror televisivo.

