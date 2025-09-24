Netflix ya trabajaría en película live action de Demon Slayer

El rotundo éxito de Demon Slayer: Infinity Castle no ha pasado desapercibido por Hollywood. Tras establecer nuevos récords en taquilla, tanto en Japón como a nivel internacional, la producción de Ufotable ha llamado la atención de varios ejecutivos en Netflix, quienes parece que ya están trabajando para que una película live action inspirada en los eventos de esta historia sea una realidad.
De acuerdo con DanielRPK, Netflix está haciendo todo lo posible para conseguir los derechos de Demon Slayer y convertir este anime en una película live action. Si bien por el momento no hay información oficial, este reporte no suena descabellado. No solo la adaptación de Ufotable ha demostrado ser un éxito internacional, sino que el gigante de streaming ha invertido bastante en este tipo de trabajos en el pasado
¿Demon Slayer tendrá un live action?
En los últimos años, Netflix se ha encargado de crear múltiples adaptaciones live action de los animes más populares en la historia. Sin embargo, no todos han sido exitosos. Si bien One Piece y Avatar: The Last Airbender son ejemplos positivos, producciones como Death Note y Yu Yu Hakusho han sido olvidadas. De esta forma, sigue siendo un misterio si Demon Slayer podrá sobrevivir este proceso.
A la par, todo indica que Hollywood no sabe por qué películas como Demon Slayer: Infinity Castle son un éxito. Si bien el nombre de la propiedad es parte importante, lo que atrae al público es el medio. A los fans les gusta el anime como medio de entretenimiento, más que las propiedades que aquí encontramos, al menos al principio.
Por el momento, este sigue siendo un rumor, pero no se descarta la posibilidad de que la propiedad de Demon Slayer esté en la mente de más de un ejecutivo en Hollywood. En temas relacionados, ya sabemos cuándo es que Demon Slayer: Infinity Castle llegará a streaming. De igual forma, esta ya es la película más taquillera de la historia.
Vía: Comicbook