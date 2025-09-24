    Netflix ya trabajaría en película live action de Demon Slayer

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS24/09/2025 11:44 a. m.

    El rotundo éxito de Demon Slayer: Infinity Castle no ha pasado desapercibido por Hollywood. Tras establecer nuevos récords en taquilla, tanto en Japón como a nivel internacional, la producción de Ufotable ha llamado la atención de varios ejecutivos en Netflix, quienes parece que ya están trabajando para que una película live action inspirada en los eventos de esta historia sea una realidad.

    De acuerdo con DanielRPK, Netflix está haciendo todo lo posible para conseguir los derechos de Demon Slayer y convertir este anime en una película live action. Si bien por el momento no hay información oficial, este reporte no suena descabellado. No solo la adaptación de Ufotable ha demostrado ser un éxito internacional, sino que el gigante de streaming ha invertido bastante en este tipo de trabajos en el pasado

    ¿Demon Slayer tendrá un live action?

    En los últimos años, Netflix se ha encargado de crear múltiples adaptaciones live action de los animes más populares en la historia. Sin embargo, no todos han sido exitosos. Si bien One Piece y Avatar: The Last Airbender son ejemplos positivos, producciones como Death Note y Yu Yu Hakusho han sido olvidadas. De esta forma, sigue siendo un misterio si Demon Slayer podrá sobrevivir este proceso.

    A la par, todo indica que Hollywood no sabe por qué películas como Demon Slayer: Infinity Castle son un éxito. Si bien el nombre de la propiedad es parte importante, lo que atrae al público es el medio. A los fans les gusta el anime como medio de entretenimiento, más que las propiedades que aquí encontramos, al menos al principio.

    Por el momento, este sigue siendo un rumor, pero no se descarta la posibilidad de que la propiedad de Demon Slayer esté en la mente de más de un ejecutivo en Hollywood. En temas relacionados, ya sabemos cuándo es que Demon Slayer: Infinity Castle llegará a streaming. De igual forma, esta ya es la película más taquillera de la historia

    Imagen

    Vía: Comicbook

    Etiquetas: , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Anuncian nuevo anime de Ultraman
    Anuncian nuevo anime de Ultraman
    Dragon Ball Super: Los nuevos diseños que tendrán Gokú y Vegeta en la película
    Dragon Ball Super: Los nuevos diseños que tendrán Gokú y Vegeta en la película
    El genial arte conmemorativo por los 50 años de la revista Weekly Shonen Jump
    El genial arte conmemorativo por los 50 años de la revista Weekly Shonen Jump
    Eiichiro Oda: One Piece ya está terminado en un 80%
    Eiichiro Oda: One Piece ya está terminado en un 80%
    Descarga GRATIS la primera temporada del anime de Fairy Tail
    Descarga GRATIS la primera temporada del anime de Fairy Tail
    El remake de Naruto ya está completo
    El remake de Naruto ya está completo
    Creador de Dragon Ball AF ya trabaja en la secuela de Dragon Ball Z
    Creador de Dragon Ball AF ya trabaja en la secuela de Dragon Ball Z
    Nuevo autor de Berserk hace enojar a los fans
    Nuevo autor de Berserk hace enojar a los fans
    El manga de My Hero Academia: Vigilantes tendrá un nuevo capítulo
    El manga de My Hero Academia: Vigilantes tendrá un nuevo capítulo
    Películas de Bleach llegan gratis a Pluto TV
    Películas de Bleach llegan gratis a Pluto TV
    Crunchyroll trae a México al director de Solo Leveling gracias a la CCXP
    Crunchyroll trae a México al director de Solo Leveling gracias a la CCXP
    Buenas y malas noticias sobre Berserk
    Buenas y malas noticias sobre Berserk
    Demon Slayer le pone fin al relleno en el anime
    Demon Slayer le pone fin al relleno en el anime
    Netflix comparte el opening del anime de Devil May Cry
    Netflix comparte el opening del anime de Devil May Cry
    Dragon Ball es más redituable que One Piece
    Dragon Ball es más redituable que One Piece
    Mario Castañeda revela por qué no hay doblaje al español en Dragon Ball: Sparking! Zero
    Mario Castañeda revela por qué no hay doblaje al español en Dragon Ball: Sparking! Zero
    Juegos de One Piece con descuento en PC
    Juegos de One Piece con descuento en PC
    Noriko Ohara, voz de Nobita en Doraemon, ha fallecido
    Noriko Ohara, voz de Nobita en Doraemon, ha fallecido
    Confirman nuevos actores para la serie de One Piece
    Confirman nuevos actores para la serie de One Piece
    Confirman doblaje para la nueva temporada de Demon Slayer
    Confirman doblaje para la nueva temporada de Demon Slayer
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo