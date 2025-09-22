    Demon Slayer: Castillo Infinito es la película anime más taquillera

    Hace más de una semana se estrenó Demon Slayer: Castillo Infinito, película que continúa con lo visto en la última temporada y que forma parte de la trilogía dedicada a este final que se ha hecho esperar por bastante tiempo. Mientras esta producción llegó a los cines, la franquicia se estuvo haciendo de más fans a lo largo del mundo, y eso se ha demostrado con la recaudación de dinero, llegando a niveles nunca antes vistos.

    La película no solo se convirtió en la producción japonesa de animación mejor calificada en IMDb, con un puntaje de 8.6, sino que también ha roto marcas históricas en taquilla. Con una recaudación global de $555 millones de dólares, la cinta dejó atrás a Your Name y a varias producciones de Studio Ghibli, consolidándose como el mayor fenómeno comercial en la historia del anime.

    El éxito internacional de la película se disparó tras su estreno en cines de América y Europa el 11 de septiembre, lo que impulsó sus números más allá de lo que había conseguido únicamente en Japón. De esta forma, la obra inspirada en el manga de Koyoharu Gotouge se coloca por encima de títulos emblemáticos y se erige como referente absoluto de la animación nipona en la pantalla grande.

    Según el listado de películas japonesas más taquilleras de todos los tiempos, los cinco primeros lugares pertenecen al anime. En el caso de Demon Slayer, la franquicia ocupa los dos primeros sitios gracias a Castillo Infinito y a Mugen Train, que alcanzó $504 millones de dólares. Detrás se ubican Your Name con $405 millones y Suzume con $323 millones, ambas dirigidas por Makoto Shinkai.

    Pese a los récords alcanzados, Demon Slayer experimentó una fuerte caída en su segundo fin de semana en Estados Unidos, con una baja de 75.5% en taquilla, al pasar de $70 a $17 millones de dólares. Sin embargo, aún resta su posible estreno en China, el mercado cinematográfico más grande del mundo, lo que podría darle un nuevo impulso y ampliar todavía más la distancia frente a sus competidores.

    Nota del autor: Me gustaría volver a ver esta cinta, pues es bastante divertida. Pero mejor espero a que la pongan en streaming.


