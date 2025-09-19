Personaje muy querido volverá en la nueva película de Jujutsu Kaisen

Los fanáticos estarán felices

En estos momentos uno de los animes más populares es Jujutusu Kaisen, serie que si bien ya cuenta con un cierre en la parte impresa, aún sigue lanzando contenido en forma de nuevas temporadas para la televisión y películas que siguen su propia historia en algunos casos. Con esto en mente, hay noticias sobre la última gran producción para las salas de cine, novedades que los fans amarán de manera inmediata.

La nueva película que funcionará como puente hacia la esperada tercera temporada del anime. El filme, titulado Jujutsu Kaisen: Execution, recuperará a uno de los personajes más queridos de la franquicia, generando gran expectativa entre los seguidores de la obra de Gege Akutami.

La cinta se estrenará el próximo 5 de diciembre y adaptará el arco del Incidente de Shibuya, al mismo tiempo que incluirá los dos primeros episodios de The Culling Game, correspondiente a la tercera temporada. Estos capítulos marcarán el regreso de Yuta Okkotsu, protagonista de Jujutsu Kaisen 0, quien volverá a la historia con la misión de terminar con Yuji Itadori.

En paralelo, la nueva oleada se lanzará en dos partes a través de Crunchyroll, con la primera llegando en enero de 2026. El nuevo tráiler revelado no solo repasa los momentos más importantes del Incidente de Shibuya, como el encarcelamiento de Satoru Gojo, sino que también adelanta los giros narrativos que darán forma al futuro de la saga.

El estreno de Execution llega en un momento favorable para el anime en cines, con fenómenos recientes como Demon Slayer superando los $500 millones USD en taquilla global. Tras el éxito que representó Jujutsu Kaisen 0, la expectativa es que MAPPA logre repetir la hazaña y mantenga el impulso de la franquicia de cara a su próxima etapa televisiva.

Vía: VD

Nota del autor: No he podido ver aún este anime, pero su popularidad me llama la atención. Espero darle la oportunidad algún día.