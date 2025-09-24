Nuevo contenido llegará a Gran Turismo 7

Gran Turismo es una de las series más populares de PlayStation. Si bien muchos esperan con ansias la siguiente entrega principal, parece que aún falta algo de tiempo para que esto suceda. Ahora, durante el State of Play del día de hoy, Kazunori Yamauchi hizo acto de presencia para confirmar que la franquicia ha vendido más de 100 millones de unidades, y que a finales de año estarán disponible nuevo contenido para Gran Turismo 7.

El próximo mes de diciembre llegará la actualización Spec III a Gran Turismo 7. Este contenido será gratuito, e incluye nuevos coches, circuitos, piezas y funciones. Con ella, explicaba Kazunori Yamauchi, quieren celebrar que la saga ha superado ya los cien millones de copias vendidas desde su estreno. Esto es todo lo que veremos en esta actualización.

2 circuitos nuevos (Yas Marina y Gilles Villeneuve)

8 coches nuevos

Neumáticos Dunlop

Registrador de datos

Aumento del límite de nivel de coleccionista

Invitaciones de coches ilimitadas en Brand Central

Desafíos semanales mejorados

Nuevo vídeo de introducción

Nuevo menú de temporada del Libro de menú

Nuevos eventos en Experiencia en circuitos

Nuevos destacados en Scapes

Vía: State of Play