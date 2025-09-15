    Ya hay fecha para la nueva película de Jujutsu Kaisen

    Si algo ha dejado en claro Demon Slayer, es que las películas de anime son un gran negocio. De esta forma, Jujutsu Kaisen y MAPPA no se quieren quedar atrás, por lo que una nueva cinta recopilatoria de la adaptación de Gege Akutami estará disponible este mismo año, y por fin sabemos cuándo es que llegará a los cines en nuestra región. 

    De acuerdo con Anime Corner, GKIDS ha conseguido los derechos de distribución de Jujutsu Kaisen: Execution para occidente. La película es una recapitulación de los eventos que comprende el Arco del Incidente de Shibuya y los dos primeros episodios del Arco del Juego de la Matanza, el centro de la temporada 3 del anime. Esta cinta llegará a América del Norte el 5 de diciembre de este año.

    Jujutsu Kaisen regresa a los cines

    Esta no es la primera vez que vemos a Jujutsu Kaisen en la pantalla grande. Recordemos que Jujutsu Kaisen 0 fue adaptado a una película, y no hace muchos vimos Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death – The Movie, otra cinta recopilatoria del anime. De esta forma, Jujutsu Kaisen: Execution marcará la tercera ocasión en la que veamos esta obra los cines

    Aunque las adaptaciones de MAPPA no son tan exitosas como las películas de Demon Slayer, siguen siendo un hito comercial lo suficientemente grande para que el estudio de animación siga incursionando en este mercado. Considerando el impacto que ha tenido Demon Slayer: Infinity Castle, será interesante ver si otros animes, como Jujutsu Kaisen, siguen esta tendencia.

    Te recordamos que Jujutsu Kaisen: Execution llegará a los cines el 5 de diciembre del 2025, aunque por el momento no hay una fecha clara para su estreno en México. En temas relacionados, el spin-off de Jujutsu Kaisen hace referencia a One Piece. De igual forma, el nuevo manga del autor hace canon un romance de Jujutsu Kaisen.

