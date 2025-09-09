    El spinoff de Jujutsu Kaisen hace referencias a One Piece

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS09/09/2025 7:07 p. m.

    Luffy colándose en mangas ajenos

    El universo de Jujutsu Kaisen se expande con Modulo, un nuevo spin-off que ha capturado la atención de los fans desde su primer capítulo. Con Gege Akutami de vuelta al mando y un giro hacia una estética de ciencia ficción, la obra promete un rumbo distinto al de la serie principal, sin perder el sello característico del autor.

    Pero lo que más ha llamado la atención no son solo los nuevos personajes y la ambientación futurista, sino las sutiles referencias a otra de las series más queridas de Shonen Jump: One Piece. En este debut, los lectores encontraron dos guiños directos al mundo de los pirata, que rápidamente se volvieron tema de conversación entre los seguidores.

    El primero de ellos aparece en una viñeta donde se distinguen unos tomos de manga tirados en el suelo. Uno de esos volúmenes muestra la emblemática escena en la que Shanks entrega el sombrero de paja a un joven Luffy, un momento icónico de la obra de Eiichiro Oda. Aunque el dibujo es diminuto y casi imperceptible, los fans más atentos lo reconocieron al instante como un homenaje.

    La segunda referencia surge durante un recuerdo de entrenamiento de Tsurugi, uno de los nuevos personajes. Su técnica, cargando un arma con pesadas estructuras metálicas, replica el brutal método de Zoro, el espadachín de los Sombreros de Paja. Este paralelismo no solo refuerza el vínculo entre ambas obras, sino que también demuestra la admiración de Akutami por Oda, colega y amigo cercano dentro del mundo del manga.

    Sin duda, el autor de este manga tiene bastante cariño por las aventuras sobre el mar.

    Vía: GR

    Imagen

    Nota del autor: One Piece podría consolidarse ya como el nuevo Dragon Ball. Sin embargo, como no ha terminado, el estatus de leyenda no lo ha podido alcanzar.


    Etiquetas: , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    EA aún está dispuesto a revivir viejas franquicias a pesar de que Syndicate no dio buenos resultados
    EA aún está dispuesto a revivir viejas franquicias a pesar de que Syndicate no dio buenos resultados
    El Wii U contará con compras remotas después de su lanzamiento
    El Wii U contará con compras remotas después de su lanzamiento
    Tráiler de lanzamiento de Heroes of Ruin
    Tráiler de lanzamiento de Heroes of Ruin
    Renegade Kid anuncia la secuela de Mutant Mudds
    Renegade Kid anuncia la secuela de Mutant Mudds
    Esto es lo que viene para Minecraft en Xbox 360
    Esto es lo que viene para Minecraft en Xbox 360
    Exempleados de Zipper se unen al desarrollo de Takedown
    Exempleados de Zipper se unen al desarrollo de Takedown
    THQ cancela la expansion Enter the Dominatrix de Saints Row: The Third
    THQ cancela la expansion Enter the Dominatrix de Saints Row: The Third
    Dragon Age Legends se podrá descargar pronto de manera gratuita
    Dragon Age Legends se podrá descargar pronto de manera gratuita
    Randy Pitchford presentará un demo en vivo de Borderlands 2 durante una convención de PC
    Randy Pitchford presentará un demo en vivo de Borderlands 2 durante una convención de PC
    Anarchy Reigns se retrasa en América hasta el 2013
    Anarchy Reigns se retrasa en América hasta el 2013
    Nuevo video de Epic Mickey 2 nos cuenta la historia de Oswald
    Nuevo video de Epic Mickey 2 nos cuenta la historia de Oswald
    Microsoft asegura que no tiene planes para hacer smartphones
    Microsoft asegura que no tiene planes para hacer smartphones
    Conoce a Camilla Luddington, quien dará vida a Lara Croft en el nuevo Tomb Raider
    Conoce a Camilla Luddington, quien dará vida a Lara Croft en el nuevo Tomb Raider
    El director de Hitman: Absolution está triste por que la mayoría de la gente no terminará el juego
    El director de Hitman: Absolution está triste por que la mayoría de la gente no terminará el juego
    Las restricciones de los nuevos jugadores de Diablo III son parcialmente removidas
    Las restricciones de los nuevos jugadores de Diablo III son parcialmente removidas
    Revelado el precio de la Omega Collection de God Of War, ya se encuentra en preventa
    Revelado el precio de la Omega Collection de God Of War, ya se encuentra en preventa
    EA Sports da a conocer la imagen global de la portada de FIFA 13
    EA Sports da a conocer la imagen global de la portada de FIFA 13
    Rumor: El precio y la fecha exacta de salida del Wii U se darán a conocer hasta el Otoño
    Rumor: El precio y la fecha exacta de salida del Wii U se darán a conocer hasta el Otoño
    Mutant Mudds es rechazado para su distribución por Steam
    Mutant Mudds es rechazado para su distribución por Steam
    El 3DS XL tendrá su propia versión del Circle Pad Pro
    El 3DS XL tendrá su propia versión del Circle Pad Pro
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix