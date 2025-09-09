El spinoff de Jujutsu Kaisen hace referencias a One Piece

Luffy colándose en mangas ajenos

El universo de Jujutsu Kaisen se expande con Modulo, un nuevo spin-off que ha capturado la atención de los fans desde su primer capítulo. Con Gege Akutami de vuelta al mando y un giro hacia una estética de ciencia ficción, la obra promete un rumbo distinto al de la serie principal, sin perder el sello característico del autor.

Pero lo que más ha llamado la atención no son solo los nuevos personajes y la ambientación futurista, sino las sutiles referencias a otra de las series más queridas de Shonen Jump: One Piece. En este debut, los lectores encontraron dos guiños directos al mundo de los pirata, que rápidamente se volvieron tema de conversación entre los seguidores.

El primero de ellos aparece en una viñeta donde se distinguen unos tomos de manga tirados en el suelo. Uno de esos volúmenes muestra la emblemática escena en la que Shanks entrega el sombrero de paja a un joven Luffy, un momento icónico de la obra de Eiichiro Oda. Aunque el dibujo es diminuto y casi imperceptible, los fans más atentos lo reconocieron al instante como un homenaje.

La segunda referencia surge durante un recuerdo de entrenamiento de Tsurugi, uno de los nuevos personajes. Su técnica, cargando un arma con pesadas estructuras metálicas, replica el brutal método de Zoro, el espadachín de los Sombreros de Paja. Este paralelismo no solo refuerza el vínculo entre ambas obras, sino que también demuestra la admiración de Akutami por Oda, colega y amigo cercano dentro del mundo del manga.

Sin duda, el autor de este manga tiene bastante cariño por las aventuras sobre el mar.

Vía: GR

Nota del autor: One Piece podría consolidarse ya como el nuevo Dragon Ball. Sin embargo, como no ha terminado, el estatus de leyenda no lo ha podido alcanzar.



