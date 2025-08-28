    El anime de Frieren tendrá cinco películas

    Frieren es uno de los mejores animes de los últimos años, pero su popularidad no llega a los animes de One Piece o Demon Slayer. Afortunadamente, Madhouse, el estudio de animación a cargo de esta adaptación, ha encontrado una solución, y es que planean relanzar toda la primera temporada en forma de películas, esto para preparar a los fans para el regreso de Frieren y compañía el próximo año.

    Así es, Frieren llegará a la pantalla grande por medio de cinco películas que se encargarán de recapitular los eventos de la primera temporada. Esta no será una producción con nuevo contenido o un adelanto de la segunda temporada, sino que Madhouse ha unido todos 28 capítulos de la primera temporada y los lanzará en un formato de cinco cintas. Este será el orden:

    • Capítulo 1: Departure – 27 de septiembre (Episodios 1 a 6)
    • Capítulo 2: Aura on The Guillotine – 11 de octubre (Episodios 7 a 11)
    • Capítulo 3: Bonds – 25 de octubre (Episodios 12 a 17)
    • Capítulo 4: First Class Wizard Exam Part 1 – 15 de noviembre (Episodios 18 a 22)
    • Capítulo 5: First Class Wizard Exam Part 2 – 29 de noviembre (Episodios 23 a 28)

    Frieren llega al cine

    Ahora, es importante mencionar que el estreno de estas películas solo está planeado para Japón, al menos por el momento. Dependiendo de su desempeño comercial, es probable que veamos estas cintas en el resto del mundo a finales de este año. 

    Esto no es algo nuevo, y es que una de las mayores tendencias del anime actualmente es relanzar sus capítulos en el cine, ofreciendo una experiencia comunitaria a algo que muchos ya conocen. Demon Slayer, Attack on Titan y Jujutsu Kaisen ya lo hicieron, y es muy probable que más producciones de anime continúen con esto en un futuro.

    Recuerda, la segunda temporada de Frieren estará disponible en el 2026. En temas relacionados, Your Name llega a HBO Max. De igual forma, Demon Slayer: Infinity Castle supera a Titanic en taquilla.

    Vía: Comicbook 

