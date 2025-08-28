Your Name llega a HBO Max en 4K

Aunque cuando hablamos sobre anime y streaming muchos piensan en plataformas como Crunchyroll y Netflix, la realidad es que múltiples compañías tienen participación en este mercado. Una de estas es HBO Max, la cual agregará una de las películas más aclamadas de este medio a su catálogo, nos referimos a Your Name en su versión 4K.

Así es, HBO Max ha confirmado que películas de anime como Perfect Blue y Angel’s Egg estarán disponibles en su plataforma a partir del 1 de septiembre. Notablemente, Your Name forma parte de este grupo. Sin embargo, no será cualquier versión de la aclamada cinta de Makoto Shinkai, sino que todos los fans podrán disfrutar de historia de amor y viajes en el tiempo en 4K, algo que no podemos encontrar en otra plataforma.

Más anime para HBO Max

Ahora, seguramente recordarán que esta no es la primera vez que Your Name está disponible en esta plataforma. Al igual que en el resto de los servicios de streaming, las películas van y vienen de acuerdo con los contratos que cada compañía tenga. En el caso de Your Name, esta será la segunda vez en la que esta cinta esté disponible en HBO Max, pero ahora lo hará de una forma visualmente mejorada.

La llegada de Your Name a HBO Max también abre la puerta a que más películas de este estilo estén disponible en la plataforma de streaming. Recordemos que Makoto Shinkai, el director, ha ganado una gran popularidad en los últimos años gracias a películas como Weathering With You y Suzume, por lo que podríamos ver un tratamiento similar con estas películas en un futuro.

Recuerda, Your Name, Perfect Blue y Angel’s Egg llegarán a HBO Max el próximo 1 de septiembre del 2025. En temas relacionados, ya tenemos nuevos detalles sobre la tercera temporada de Solo Leveling. De igual forma, Demon Slayer: Infinity Castle supera a Titanic en la taquilla.

Vía: Comicbook