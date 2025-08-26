    Nuevos detalles sobre la tercera temporada de Solo Leveling

    Solo Leveling se ha convertido en uno de los animes más populares de los últimos años. La adaptación del manhwa por parte de A-1 ha sido todo un éxito, pero parece que los únicos que no se han beneficiado de esto es el estudio de animación, el cual se encuentra en serios problemas económicos. En medio de esta crisis, el equipo ha compartido una interesante y alentadora actualización sobre la tercera temporada de este anime.

    Aunque por el momento no hay una confirmación oficial de la tercera temporada de Solo Leveling, Shunsuke Nakashige, director de animación de esta adaptación, ha compartido una nueva declaración sobre esta producción. Si bien sigue sin compartir información clara, deja en claro que A-1 ya está pensando en la mejor forma de continuar con este trabajo. Esto fue lo que comentó:

    “Debemos ir más allá de lo que hemos entregado en el pasado al adaptar los próximos capítulos”.

    ¿Cuándo llegará la tercera temporada de Solo Leveling?

    Lamentablemente, por el momento no hay más información sobre esta producción. A-1 actualmente se encuentra en una situación financiera poco favorable. Si bien los animadores quieren continuar con Solo Leveling y crear la mejor adaptación posible, tal vez no logren este cometido si el estudio llega a cerrar por falta de recursos, algo que podría suceder si no encuentra el financiamiento necesario.

    Más allá de esto, los fans están esperando el regreso de este anime, y considerando su popularidad, es muy probable que más de un estudio esté interesado en adquirir la propiedad. En temas relacionados, el spin-off de Solo Leveling ya está disponible. De igual forma, el director de esta adaptación revela cuál es la mejor escena del anime.

    Imagen

    Vía: GameRant

