El spinoff de Solo Leveling con nuevo protagonista ya está disponible

En estos momentos el anime más popular es sin duda Solo Leveling, producción que en poco tiempo ya se llevó la atención de millones de personas en el mundo, y como consecuencia, plataformas de la talla de Crunchyroll la tienen como su número gracias al apoyo de los fans. Eso mismo ha hecho que sus creadores vean una mina de oro, por lo que ya hay un spinoff que se puede disfrutar, y que no está de más agregar, le está yendo muy bien.

Solo Leveling: Arise ha estrenado un nuevo webtoon que pone en el centro de la acción a Jinah, la hermana de Sung Jinwoo, quien será la nueva protagonista del show para sorpresa de muchos. La propuesta ha sorprendido gratamente a los fans, quienes no esperaban un relato tan sólido pese a su naturaleza de contenido derivado de un juego.

En esta historia, Jinah asume el papel de cazadora en Corea después de vivir un episodio de pánico extremo. El webtoon, disponible de forma gratuita, no se extiende demasiado en longitud, pero aprovecha su brevedad para mostrar una faceta más humana y vulnerable de su nueva protagonista. Sin entrar en grandes revelaciones argumentales, el spinoff añade nuevas capas a la narrativa, explorando un mundo de cazadores y monstruos.

El éxito de la franquicia ha llevado a sus responsables a seguir una estrategia similar a la de gigantes al diversificar el contenido con múltiples productos que exploren distintos aspectos del mismo universo. Este enfoque busca mantener vivo el interés de la audiencia y aprovechar el enorme potencial comercial que Solo Leveling ha demostrado en sus distintas adaptaciones y formatos.

Aunque la tercera temporada del anime aún no cuenta con confirmación oficial, las señales apuntan a que el proyecto sigue en marcha a puerta cerrada. Este tipo de iniciativas paralelas podría ser clave para mantener la expectación y evitar que la franquicia pierda relevancia, especialmente considerando el alto coste y complejidad que implica adaptar una obra de esta magnitud a la animación.

Vía: VD

Nota del autor: La franquicia solo va creciendo, al punto de que tendrá su live action. Eso solo hace que no me llame la atención.