One Piece vuelve a posicionarse como uno de los mejores anime

El mundo del anime está bastante cambiante en nuestros tiempos, dado que pueden pasar pocos meses y ya hay un nuevo producto que se posiciona mejor a los otros, incluso hay productos novedosos que superan a los veteranos de la altura de Naruto y One Piece. A pesar de estar luchando con las tecnologías del futuro, parece que la obra de Eiichiro Oda no se rinde, y todo apunta a que volvió al estrellato para quedarse ahí por muchos años más.
La longeva franquicia ha vuelto a marcar un hito en la industria con un episodio que ha sido calificado como uno de los más impactantes de su historia. En plena emisión del arco de Egghead, el capítulo centrado en la historia de Bartholomew Kuma ha emocionado a millones de seguidores, consolidando aún más el legado de la obra.
El episodio muestra a Bonney accediendo a los recuerdos de su padre, revelando un pasado marcado por el sufrimiento y la valentía. Esta narrativa ha sido tan poderosa que los fans no tardaron en reaccionar con entusiasmo, convirtiendo el capítulo en un fenómeno viral. La carga emocional y la forma en que se cuenta la historia lo han colocado como una de las entregas más memorables del anime.
La recepción fue inmediata: el episodio ha alcanzado una puntuación de 9.9 en IMDb, acumulando ya más de 800 valoraciones. Esto no solo lo convierte en el mejor episodio de One Piece, sino también en el más destacado del anime en lo que va de 2025. La crítica y la comunidad coinciden en que este capítulo podría marcar un antes y un después en la forma de contar historias en la animación japonesa.
Mientras tanto, el manga continúa avanzando con intensidad en el arco de Elbaf, manteniendo a los lectores en vilo con nuevas revelaciones. Ni el éxito del reciente Solo Leveling ni el ascenso de Gachiakuta han logrado desplazar a esta saga de su posición. A casi tres décadas de su debut, la obra sigue demostrando por qué es considerada una de las más grandes de todos los tiempos.
Nota del autor: La verdad me gustaría ir a la actualidad con One Piece, pero el doblaje avanza lento, así que esperaré a dicho capítulo.