    Solo Leveling continuará a pesar de los problemas

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS03/08/2025 7:00 p. m.

    Después de la conclusión de Solo Leveling: Ragnarok, su autor Daul confirmó que la historia no ha terminado. Aunque la secuela centrada en Sung Suho, hijo del protagonista original, llegó a su fin tras 375 capítulos, el mundo creado por Chugong seguirá expandiéndose en nuevos formatos.

    En un emotivo comunicado, Daul se despidió de la serie tras dedicarle dos años de trabajo continuo, a pesar de enfrentar serios desafíos personales y de salud. El autor expresó gratitud por haber sido parte de la historia y aseguró que actuó como “guardián” del legado de la franquicia durante este tiempo.

    Según sus palabras, el universo de Sung Jinwoo continuará a través de adaptaciones en webtoons, videojuegos, dramas y anime. Daul dejó abierta la posibilidad de que el Señor de las Sombras regrese en el futuro con una nueva forma, reafirmando que la historia aún tiene mucho por ofrecer.

    Por ahora, los seguidores de la franquicia están a la espera de la tercera temporada del anime, cuya fecha de estreno aún no ha sido anunciada. Mientras tanto, las declaraciones de Daul renuevan el entusiasmo de los fans y confirman que el fenómeno Solo Leveling seguirá vivo en otras plataformas.

    Recuerda que ya puedes ver esta producción en canales de stream como Crunchyroll.

    Vía: VD

    Imagen

    Nota del autor: Está muy bien que el creador no deje desamparados a los fans. Después de todo la franquicia es un éxito de masas.

    Etiquetas: , , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media