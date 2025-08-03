Solo Leveling continuará a pesar de los problemas

Después de la conclusión de Solo Leveling: Ragnarok, su autor Daul confirmó que la historia no ha terminado. Aunque la secuela centrada en Sung Suho, hijo del protagonista original, llegó a su fin tras 375 capítulos, el mundo creado por Chugong seguirá expandiéndose en nuevos formatos.

En un emotivo comunicado, Daul se despidió de la serie tras dedicarle dos años de trabajo continuo, a pesar de enfrentar serios desafíos personales y de salud. El autor expresó gratitud por haber sido parte de la historia y aseguró que actuó como “guardián” del legado de la franquicia durante este tiempo.

Según sus palabras, el universo de Sung Jinwoo continuará a través de adaptaciones en webtoons, videojuegos, dramas y anime. Daul dejó abierta la posibilidad de que el Señor de las Sombras regrese en el futuro con una nueva forma, reafirmando que la historia aún tiene mucho por ofrecer.

Por ahora, los seguidores de la franquicia están a la espera de la tercera temporada del anime, cuya fecha de estreno aún no ha sido anunciada. Mientras tanto, las declaraciones de Daul renuevan el entusiasmo de los fans y confirman que el fenómeno Solo Leveling seguirá vivo en otras plataformas.

Vía: VD

Nota del autor: Está muy bien que el creador no deje desamparados a los fans. Después de todo la franquicia es un éxito de masas.