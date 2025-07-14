    Cancelan a la popular copia de Solo Leveling

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS14/07/2025 9:01 a. m.

    Solo Leveling es todo un fenómeno. El manhwa con un anime ha inspirado a muchos en crear historias similares, esto en busca del mismo éxito que la obra de Chugong ha conseguido a nivel internacional. Una de estas fue Wind Breaker, la cual ha llegado a un final prematuro, debido a que su autor ha confesado que ha plagiado su historia.

    Desde su estreno, Wind Breaker, el cual no tiene relación con el anime que está disponible en Crunchyroll, ha llamado mucho la atención. Parte de esto se debe a que la comunidad acusó a su autor, Jo Yong-Seok, fue acusado de plagiar elementos de su historia. Si bien en su momento solo se mencionó que estos puntos narrativos fueron inspirados por otras obras, Webtoon, sitio en donde se publica este manhwa, realizó su propia investigación, y llegaron a la conclusión de que las acusaciones fueron acertadas.

    Tras llegar a su propio veredicto, Webtoon ha decidido cancelar Wind Breaker, obligando a su autor a realizar una disculpa. Esto fue lo que Jo Yong-Seok comentó al respecto:

    “Ante todo, me disculpo profundamente por la preocupación y los problemas causados por la reciente controversia sobre el trazado de mi obra.En mi proceso creativo, algunas escenas referenciadas en materiales de orientación se expresaron de forma similar o casi idéntica a las imágenes de otras obras. Durante mucho tiempo, viviendo una vida persiguiendo plazos semana tras semana, esa pequeña negligencia me llevó a no cumplir con los estándares que debería haber mantenido como creador.Sobre todo, quería mostraros la historia de esta obra hasta el final, pero me duele profundamente tener que tomar la decisión de no continuarla. Lo siento de verdad y me duele el corazón haber decepcionado a mis lectores. A quienes creyeron en mí, a pesar de mis defectos, les agradezco sinceramente su apoyo y aliento. Una vez más, me disculpo profundamente.Con la idea de que al menos debería ofrecer una conclusión adecuada, la historia final de 'Wind Breaker' se ha publicado en mi blog personal por necesidad”.

    Jo Yong-Seok planea terminar su historia en su propio sitio, pero Wind Breaker ya no formará parte del catálogo de Webtoon, sitio de manhwas que en los últimos ha ganado mucha popularidad, y que ha funcionado como el origen de algunas de las historias más interesantes del momento. En temas relacionados, Solo Leveling le provoca problemas a su estudio de animación. De igual forma, Solo Leveling tendrá su propio live action.

    Pleca-Amazon-OK

    Vía: Vandal

    Etiquetas: , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Creador de Dragon Ball AF ya trabaja en la secuela de Dragon Ball Z
    Creador de Dragon Ball AF ya trabaja en la secuela de Dragon Ball Z
    Películas de Bleach llegan gratis a Pluto TV
    Películas de Bleach llegan gratis a Pluto TV
    Crunchyroll trae a México al director de Solo Leveling gracias a la CCXP
    Crunchyroll trae a México al director de Solo Leveling gracias a la CCXP
    Buenas y malas noticias sobre Berserk
    Buenas y malas noticias sobre Berserk
    Nuevo autor de Berserk hace enojar a los fans
    Nuevo autor de Berserk hace enojar a los fans
    El manga de My Hero Academia: Vigilantes tendrá un nuevo capítulo
    El manga de My Hero Academia: Vigilantes tendrá un nuevo capítulo
    Demon Slayer le pone fin al relleno en el anime
    Demon Slayer le pone fin al relleno en el anime
    Netflix comparte el opening del anime de Devil May Cry
    Netflix comparte el opening del anime de Devil May Cry
    Primeras reseñas de The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim
    Primeras reseñas de The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim
    Dragon Ball es más redituable que One Piece
    Dragon Ball es más redituable que One Piece
    Mario Castañeda revela por qué no hay doblaje al español en Dragon Ball: Sparking! Zero
    Mario Castañeda revela por qué no hay doblaje al español en Dragon Ball: Sparking! Zero
    Juegos de One Piece con descuento en PC
    Juegos de One Piece con descuento en PC
    Noriko Ohara, voz de Nobita en Doraemon, ha fallecido
    Noriko Ohara, voz de Nobita en Doraemon, ha fallecido
    Confirman nuevos actores para la serie de One Piece
    Confirman nuevos actores para la serie de One Piece
    Confirman doblaje para la nueva temporada de Demon Slayer
    Confirman doblaje para la nueva temporada de Demon Slayer
    La preventa para El Niño y la Garza ya está disponible
    La preventa para El Niño y la Garza ya está disponible
    Confirman fecha de estreno para tercera temporada de Demon Slayer en Netflix
    Confirman fecha de estreno para tercera temporada de Demon Slayer en Netflix
    Modelo española hace cosplay de Hinata
    Modelo española hace cosplay de Hinata
    Modelos sorpresa con nostálgico cosplay de Bulma
    Modelos sorpresa con nostálgico cosplay de Bulma
    Todas las películas de Dragon Ball Z llegan a Crunchyroll
    Todas las películas de Dragon Ball Z llegan a Crunchyroll
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media