Cancelan a la popular copia de Solo Leveling

Solo Leveling es todo un fenómeno. El manhwa con un anime ha inspirado a muchos en crear historias similares, esto en busca del mismo éxito que la obra de Chugong ha conseguido a nivel internacional. Una de estas fue Wind Breaker, la cual ha llegado a un final prematuro, debido a que su autor ha confesado que ha plagiado su historia.

Desde su estreno, Wind Breaker, el cual no tiene relación con el anime que está disponible en Crunchyroll, ha llamado mucho la atención. Parte de esto se debe a que la comunidad acusó a su autor, Jo Yong-Seok, fue acusado de plagiar elementos de su historia. Si bien en su momento solo se mencionó que estos puntos narrativos fueron inspirados por otras obras, Webtoon, sitio en donde se publica este manhwa, realizó su propia investigación, y llegaron a la conclusión de que las acusaciones fueron acertadas.

Tras llegar a su propio veredicto, Webtoon ha decidido cancelar Wind Breaker, obligando a su autor a realizar una disculpa. Esto fue lo que Jo Yong-Seok comentó al respecto:

“Ante todo, me disculpo profundamente por la preocupación y los problemas causados por la reciente controversia sobre el trazado de mi obra. En mi proceso creativo, algunas escenas referenciadas en materiales de orientación se expresaron de forma similar o casi idéntica a las imágenes de otras obras. Durante mucho tiempo, viviendo una vida persiguiendo plazos semana tras semana, esa pequeña negligencia me llevó a no cumplir con los estándares que debería haber mantenido como creador. Sobre todo, quería mostraros la historia de esta obra hasta el final, pero me duele profundamente tener que tomar la decisión de no continuarla. Lo siento de verdad y me duele el corazón haber decepcionado a mis lectores. A quienes creyeron en mí, a pesar de mis defectos, les agradezco sinceramente su apoyo y aliento. Una vez más, me disculpo profundamente. Con la idea de que al menos debería ofrecer una conclusión adecuada, la historia final de 'Wind Breaker' se ha publicado en mi blog personal por necesidad”.

Jo Yong-Seok planea terminar su historia en su propio sitio, pero Wind Breaker ya no formará parte del catálogo de Webtoon, sitio de manhwas que en los últimos ha ganado mucha popularidad, y que ha funcionado como el origen de algunas de las historias más interesantes del momento. En temas relacionados, Solo Leveling le provoca problemas a su estudio de animación. De igual forma, Solo Leveling tendrá su propio live action.

Vía: Vandal