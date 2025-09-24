    Spider-Man: Beyond the Spider-Verse adelanta su estreno

    24/09/2025 7:55 p. m.

    Después de mucha espera al fin llegará

    Sony Pictures Animation confirmó que Spider-Man: Beyond the Spider-Verse adelantará su estreno, lo que lo pondrá en competencia directa con Gatto, la nueva cinta de Disney/Pixar. Ambas producciones buscarán conquistar al público familiar en una de las temporadas más importantes para la animación en cines.

    La película del héroe arácnido llegará ahora el 18 de junio de 2027, coincidiendo con el fin de semana del Día del Padre, una fecha clave que históricamente ha sido aprovechada por Pixar. Sin embargo, la compañía no atraviesa su mejor momento, luego de que filmes originales como Elio registraran un bajo desempeño en taquilla mundial.

    El verano de 2027 estará cargado de estrenos de peso. Universal lanzará el 11 de junio la versión en acción real de Cómo entrenar a tu dragón 2, mientras que New Line prepara una película de gran escala sin título confirmado para el mismo periodo. A esto se suma Shrek 5, previsto para el 30 de junio, aunque podría adelantar su debut para asegurar ventaja competitiva.

    Con este movimiento, Beyond the Spider-Verse se perfila como uno de los lanzamientos más sonados del año, enfrentándose directamente a Pixar en una contienda que promete marcar la taquilla del verano. El choque entre Spider-Man y Gatto será una de las batallas más interesantes en la animación. Mientras los fans disfrutarán en 2026 de Brand New Day, la cuarta cinta del personaje en el MCU.

    Vía: Deadline

    Imagen

    Nota del autor: Recuerdo que cuando salió la 2 prometieron para 2024 la siguiente. Y eso se extendió tres años más.



