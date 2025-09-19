Tom Holland no le dará vida a Spider-Man en Marvel Zombies

Después de años de espera, la serie animada de Marvel Zombies por fin llegará a Disney+ el próximo 24 de septiembre. Si bien aquí veremos a varios personajes del MCU, la mayoría con las voces de sus actores correspondientes, hay una caso que sobresalta, y es que Tom Holland no aparecerá en esta producción.

Gracias a su más reciente tráiler, se ha confirmado que Iman Vellani, Florence Pugh, Simu Liu, Hailee Steinfeld y otros actores del MCU participarán en esta producción animada. Sin embargo, Spider-Man no tendrá la voz de Tom Holland, sino de Hudson Thames, quien ha interpretado a Peter Parker en el pasado.

¿Y Tom Holland?

Hudson Thames fue el responsable de Spider-Man en el episodio de What If… ? de zombis, y también protagonizó Friendly Neighborhood Spider-Man, por lo que ya tiene experiencia con el personaje. Por su parte, Tom Holland solo se ha encargado de darle vida a este héroe en la pantalla grande, dejando a los fans de su interpretación con las ganas de escuchar su voz.

Otro caso que destaca es el de Blade, quien será interpretado por Todd Williams en la serie. Recordemos que Mahershala Ali sigue en pie para interpretar a este personaje para la pantalla grande, aunque por el momento se desconoce cuándo es que esto sucederá. Por el momento solo nos queda esperar para ver cuál será la reacción del público al trabajo de Williams.

Te recordamos que Marvel Zombies llegará a Disney+ el próximo 24 de septiembre. En temas relacionados, Marvel retrasa el estreno de The Fantastic Four: First Steps en Disney+. De igual forma, Daredevil: Born Again tendrá una tercera temporada.

Vía: Marvel