Marvel retrasa The Fantastic Four: First Steps en Disney+

Aunque The Fantastic Four: First Steps llegó a los cines hace solo dos meses, muchos quieren saber cuándo es que esta película estará disponible. Lamentablemente, todo indica a que Marvel ha decidido retrasar su llegada a streaming, para así obtener la mayor cantidad de ganancias posibles.

Hasta no hace mucho, una película de Marvel llegaba a Disney+, aproximadamente, tres meses después de su estreno en los cines. Sin embargo, con Thunderbolts* esto ha cambiado. De esta forma, los fans del MCU ahora tienen que esperar hasta cuatro meses para disfrutar de las nuevas cintas en la comodidad de sus casas, algo que se replicará con The Fantastic Four: First Steps.

¿Cuándo llegará The Fantastic Four: First Steps a Disney+?

Aunque por el momento no hay información precisa, se espera que The Fantastic Four: First Steps esté disponible en Disney+ entre 90 y 100 días después de su estreno. Esto significa que la cinta llegaría a la plataforma de streaming a finales de este año, y muchos apuntan al 5 de noviembre como la fecha predilecta para esto.

La razón por la cual estas películas ahora tardan más en llegar a streaming es sencilla: Disney quiere obtener la mayor cantidad de dinero posible. Con este tiempo adicional, The Fantastic Four: First Steps puede generar mayores ganancias en ventas y rentas digitales. De esta forma, queda claro que hasta cuatro meses sería el nuevo estándar para las grandes producciones, no solo de Marvel, sino de Disney en general.

Solo nos queda esperar a la llegada de The Fantastic Four: First Steps a Disney+, algo que sucedería hasta finales de este año. En temas relacionados, esta es la gran ganadora entre Superman y The Fantastic Four: First Steps. De igual forma, Tom Holland se despide del papel de Spider-Man.

Vía: Vandal