Este sería el siguiente actor de James Bond

La nueva película de 007 está en camino. Si bien sabemos que Denis Villeneuve será el director de esta cinta, mientras que Steven Knight tomará las riendas del guion, aún no tenemos información concreta sobre la persona que se encargará de este rol, algo que ha creado múltiples expectativas por parte de los fans, especialmente después del gran trabajo que hizo Daniel Craig. Afortunadamente, un rumor ha revelado a la persona que podría tomar el manto de James Bond.

De acuerdo con información de The Hollywood Reporter, Scott Rose-Marsh sería el actor encargado de darle vida a James Bond en la siguiente película de 007. El informe ha señalado que el actor británico fue llamado personalmente por Villeneuve para que leyera algunas líneas de GoldenEye, y descubrir si es el indicado para ese rol.

¿Quién será el nuevo James Bond?

El informe también ha señalado que el director de la siguiente película de 007 solo le dio una instrucción a Scott Rose-Marsh, y es que no debía copiar la actuación de otro actor de Bond, en su lugar, su objetivo era crear su propia versión del personaje, algo que nos indicaría el camino que tomará la nueva película. Lamentablemente, por el momento no tenemos información oficial respecto a su posible selección para este papel.

Rose-Marsh, de 37 años, ha aparecido en las películas Wolves of War y Krays: Code of Silence, así como en las series de televisión Chloe, The Outlaws, e Yr Amgueddfa. Notablemente, su cabello es pelirrojo, lo cual significa que este podría ser el primer James Bond con este tono, aunque nada descarta la posibilidad de que se pinte el cabello.

Solo nos queda esperar a que más información relacionada con la siguiente película de 007 esté disponible, algo que podía tardar algo de tiempo. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta película aquí. De igual forma, estos son los nuevos detalles del nuevo juego en la serie.

Vía: The Hollywood Reporter.