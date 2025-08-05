Avengers: Doomsday ya no tendrá un líder

Avengers: Doomsday es una de las películas más esperadas del momento, y una que aún guarda mucha información del público. Con el estreno de The Fantastic Four: First Steps, muchos pensaron que Reed Richards, interpretado por Pedro Pascal, sería el encargado de comandar a los Avengers. Sin embargo, parece que este no será el caso.

En su momento, Matt Shakman, director de The Fantastic Four: First Steps, reveló que Mr. Fantastic sería el líder de los Avengers en su pelea contra Doom, algo que tiene sentido considerando la relación que estos dos personajes tienen en los cómics. Sin embargo, esto no existe en el MCU, por lo que un nuevo reporte ha señalado que el personaje a cargo de Pascal ya no tendrá este rol.

¿Quién será el líder de los Avengers?

De acuerdo con un nuevo reporte, Marvel ha cambiado sus planes, y Richards ya no será el líder de los Avengers en Doomsday. Sin embargo, se desconoce quién tomará este puesto. Considerando que hay dos equipos de héroes en el universo principal del MCU, es probable que cada grupo se enfoque en sus propios conflictos antes de unirse al final.

Uno de los grandes candidatos a asumir el rol de líder es Captain America, interpretado por Anthony Mackie. Junto a esto, muchos fans han señalado que Thor, a cargo de Chris Hemsworth, podría tomar este papel, ya que se especula que Avengers: Doomsday o Secret Wars sea su última película con este personaje. Sin embargo, tampoco se descarta la posibilidad de que no veamos a un líder como tal.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con estos personajes en su batalla contra Doom. Te recordamos que Avengers: Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre del 2026. En temas relacionados, Marvel tendrá nuevos actores para Iron Man y Captain America. De igual forma, filtran las filmaciones de Spider-Man: Brand New Day.

Vía: Vandal