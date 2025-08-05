    Avengers: Doomsday ya no tendrá un líder

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS05/08/2025 12:16 p. m.

    Avengers: Doomsday es una de las películas más esperadas del momento, y una que aún guarda mucha información del público. Con el estreno de The Fantastic Four: First Steps, muchos pensaron que Reed Richards, interpretado por Pedro Pascal, sería el encargado de comandar a los Avengers. Sin embargo, parece que este no será el caso.

    En su momento, Matt Shakman, director de The Fantastic Four: First Steps, reveló que Mr. Fantastic sería el líder de los Avengers en su pelea contra Doom, algo que tiene sentido considerando la relación que estos dos personajes tienen en los cómics. Sin embargo, esto no existe en el MCU, por lo que un nuevo reporte ha señalado que el personaje a cargo de Pascal ya no tendrá este rol.

    ¿Quién será el líder de los Avengers?

    De acuerdo con un nuevo reporte, Marvel ha cambiado sus planes, y Richards ya no será el líder de los Avengers en Doomsday. Sin embargo, se desconoce quién tomará este puesto. Considerando que hay dos equipos de héroes en el universo principal del MCU, es probable que cada grupo se enfoque en sus propios conflictos antes de unirse al final.

    Uno de los grandes candidatos a asumir el rol de líder es Captain America, interpretado por Anthony Mackie. Junto a esto, muchos fans han señalado que Thor, a cargo de Chris Hemsworth, podría tomar este papel, ya que se especula que Avengers: Doomsday o Secret Wars sea su última película con este personaje. Sin embargo, tampoco se descarta la posibilidad de que no veamos a un líder como tal.

    Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con estos personajes en su batalla contra Doom. Te recordamos que Avengers: Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre del 2026. En temas relacionados, Marvel tendrá nuevos actores para Iron Man y Captain America. De igual forma, filtran las filmaciones de Spider-Man: Brand New Day.

    Imagen

    Vía: Vandal 

    Etiquetas: , , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Fecha y precio de la palomera de Lilo & Stitch en Cinépolis
    Fecha y precio de la palomera de Lilo & Stitch en Cinépolis
    Crean juego de la película de Super Mario Bros.
    Crean juego de la película de Super Mario Bros.
    Creador de Stitch revela el origen del personaje
    Creador de Stitch revela el origen del personaje
    Actores de Harry, Hermione y Ron en la serie de Harry Potter
    Actores de Harry, Hermione y Ron en la serie de Harry Potter
    Starship Troopers tendrá una nueva película
    Starship Troopers tendrá una nueva película
    Nick Frost será Hagrid en la serie de Harry Potter
    Nick Frost será Hagrid en la serie de Harry Potter
    Netflix invierte mil millones de dólares en México
    Netflix invierte mil millones de dólares en México
    Sony retrasa el estreno de Spider-Man 4
    Sony retrasa el estreno de Spider-Man 4
    Dónde ver a los ganadores de los Golden Globes 2025
    Dónde ver a los ganadores de los Golden Globes 2025
    Éstos serían los personajes secretos en Avengers: Secret Wars
    Éstos serían los personajes secretos en Avengers: Secret Wars
    Usuarios anulan suscripciones de Netflix
    Usuarios anulan suscripciones de Netflix
    Paapa Essiedu sería Snape en la serie de Harry Potter
    Paapa Essiedu sería Snape en la serie de Harry Potter
    Primeras imágenes de la quinta temporada de The Boys
    Primeras imágenes de la quinta temporada de The Boys
    Primeros detalles sobre Venom 4
    Primeros detalles sobre Venom 4
    James Gunn aclara la cronología del DCU
    James Gunn aclara la cronología del DCU
    Censura de Arcane en China causa la ira de los fans
    Censura de Arcane en China causa la ira de los fans
    Nuevos detalles sobre la película de Mario 2
    Nuevos detalles sobre la película de Mario 2
    Jumanji 3 con Dwayne Johnson es una realidad
    Jumanji 3 con Dwayne Johnson es una realidad
    Nuevos detalles de Your Friendly Neighbourhood Spider-Man
    Nuevos detalles de Your Friendly Neighbourhood Spider-Man
    Joker 3 no está en los planes de su director
    Joker 3 no está en los planes de su director
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media