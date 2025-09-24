    Primer gameplay y fecha de Saros, el nuevo juego de Housemarque

    24/09/2025 3:01 p. m.

    Justo como ya lo adelantaba PlayStation, en el State of Play tuvimos el primer gameplay oficial de Saros, el siguiente juego de Housemarque, los creadores de Returnal. En este adelanto por fin vimos el sistema de combate de disparos en tercera persona, con múltiples habilidades, un escudo y una movilidad similar al previo trabajo del estudio.

    Saros parece que seguirá la misma dirección de Returnal, y nos presenta un juego de disparos en tercera persona con elementos de bullet hell, en donde será posible absorber los ataques de los enemigos usando un escudo, para así realizar un disparo muy poderoso. Junto a esto, se ha confirmado que Saros estará disponible en PlayStation 5 el 20 de marzo de 2026, y tendrá mejoras para el PS5 Pro.

    Vía: State of Play

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
