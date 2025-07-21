Marvel tendrá nuevos actores para Capitán América y Iron Man

Estamos a un par de días de que llegue otro evento en el universo de películas de Marvel, esto con la cinta de Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos, y si bien es una nueva generación de Avengers, todavía quieren tener a los personajes populares presentes. Por lo que Disney está tratando de traer de vuelta a dos grandes íconos que no pierden nada de popularidad, el problema es que sus interpretes ya se retiraron hace algunos años atrás.

La empresa ha dado un giro importante en su estrategia cinematográfica con el anuncio de un reinicio parcial. Kevin Feige, presidente del estudio, confirmó que tras el estreno de Avengers: Secret Wars comenzará una nueva etapa con nuevos actores para interpretar a Iron Man y Capitán América, dos de los pilares fundamentales de la franquicia.

Según Feige, esta decisión responde a la necesidad de renovar el universo sin desprenderse de sus personajes icónicos, afirmando que otras franquicias ya han hecho lo mismo con figuras como James Bond o Superman. En ese sentido, el ejecutivo considera natural que Marvel recurra a nuevos talentos para mantener viva la esencia de Tony Stark y Steve Rogers en las futuras fases.

El reinicio incluirá nuevas tramas y una narrativa centrada en los mutantes, lo que marca un cambio significativo en el rumbo del UCM. Este enfoque buscará revitalizar la franquicia tras años de continuidad que culminaron con la Saga del Infinito y dar pie a nuevas generaciones de héroes y conflictos.

Además, se ha revelado que Robert Downey Jr. no volverá como Iron Man, ya que interpretará al villano Doctor Doom en próximas producciones. Por su parte, Chris Evans cerró definitivamente su etapa como el Capitán América, lo que deja el camino libre para esta renovación que busca reconectar con el público y abrir nuevas posibilidades creativas.

Todavía queda esperar al 2028 para conocer más de este reinicio.

Vía: VD

Nota del autor: Quizás deberían por otras ramas de Marvel. Ya no usen a los mismos personajes, al menos que sean variantes que se salgan mucho del papel típico.