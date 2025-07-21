    Marvel tendrá nuevos actores para Capitán América y Iron Man

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS21/07/2025 2:39 p. m.

    Estamos a un par de días de que llegue otro evento en el universo de películas de Marvel, esto con la cinta de Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos, y si bien es una nueva generación de Avengers, todavía quieren tener a los personajes populares presentes. Por lo que Disney está tratando de traer de vuelta a dos grandes íconos que no pierden nada de popularidad, el problema es que sus interpretes ya se retiraron hace algunos años atrás.

    La empresa ha dado un giro importante en su estrategia cinematográfica con el anuncio de un reinicio parcial. Kevin Feige, presidente del estudio, confirmó que tras el estreno de Avengers: Secret Wars comenzará una nueva etapa con nuevos actores para interpretar a Iron Man y Capitán América, dos de los pilares fundamentales de la franquicia.

    Según Feige, esta decisión responde a la necesidad de renovar el universo sin desprenderse de sus personajes icónicos, afirmando que otras franquicias ya han hecho lo mismo con figuras como James Bond o Superman. En ese sentido, el ejecutivo considera natural que Marvel recurra a nuevos talentos para mantener viva la esencia de Tony Stark y Steve Rogers en las futuras fases.

    El reinicio incluirá nuevas tramas y una narrativa centrada en los mutantes, lo que marca un cambio significativo en el rumbo del UCM. Este enfoque buscará revitalizar la franquicia tras años de continuidad que culminaron con la Saga del Infinito y dar pie a nuevas generaciones de héroes y conflictos.

    Además, se ha revelado que Robert Downey Jr. no volverá como Iron Man, ya que interpretará al villano Doctor Doom en próximas producciones. Por su parte, Chris Evans cerró definitivamente su etapa como el Capitán América, lo que deja el camino libre para esta renovación que busca reconectar con el público y abrir nuevas posibilidades creativas.

    Todavía queda esperar al 2028 para conocer más de este reinicio.

    Vía: VD

    Pleca-Amazon-OK

    Nota del autor: Quizás deberían por otras ramas de Marvel. Ya no usen a los mismos personajes, al menos que sean variantes que se salgan mucho del papel típico.

    Etiquetas: , , , , , , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media